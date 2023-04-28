Випускний вечір – значне свято для кожної школярки. Велика увага приділяється вибору вбрання і догляду за нігтями. Манікюр на таку подію – це особливе мистецтво. Манікюр на випускний 2023: на якому дизайні зупинити свій вибір – читайте в матеріалі.

Манікюр з глітером 2023

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Глітер – це модний елемент не тільки в макіяжі, а й у дизайні нігтів. Використовуйте на темних і світлих відтінках нігтів, щоби дизайн був мінімалістичним і доречним.

Напівпрозорий манікюр

Це універсальний манікюр на випускний. Такий дизайн підійде під будь-яку сукню. Комбінуйте матову і глянцеву основу. Такий елемент додасть родзинки. Ви можете зробити повністю напівпрозорі нігті в бежево-рожевих тонах. Він гарний, лаконічний і акуратний.

Френч із модними елементами 2023

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Класичний варіант можна урізноманітнити за допомогою страз, глітера, абстракції, малюнків, матової основи й інших ефектів.

Можна зробити ще один з цікавих варіантів – зворотний френч. Ви можете спробувати такий дизайн на одному пальчику, а решту пофарбуйте одним кольором.

Бордовий манікюр на випускний 2023

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Бордовий манікюр – це дизайн, який підходить для будь-якої довжини та форми нігтів. Спробуйте в комбінації з втиркою або глітером. Однак якщо ти не хочеш привертати зайву увагу до нігтиків, пофарбуй їх у винний колір.

Ніжний манікюр

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Ніжний манікюр у рожевих тонах – відмінний варіант для випускного. Це додасть романтичності вашому образу. Поєднуйте з білим кольором і великими геометричними елементами.

Манікюр у кавових тонах

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Вибирайте насичені відтінки з кавової колірної гами. Такий варіант ідеально підійде для коротких нігтів. Для того, щоб надати глибини, використовуйте матову основу.

Манікюр на випускний 2023 з конфетті

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Різнокольорове конфетті на прозорому або нейтральному тлі можна зробити краще на одному або двох пальчиках – це додасть родзинку і яскравому манікюру, і класичному френчу.

Французький манікюр на випускний 2023

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Френч часто називають еталоном стилю і вишуканості. А в нинішньому сезоні він вражає і різноманітністю дизайну. Майстри нейл-арту пропонують прикрасити класичний французький манікюр стразами та конфетті.

Манікюр із квітами

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Один з найпопулярніших дизайнів для випускного балу цьогоріч буде манікюр із квітами. Варіантів квіткового і флористичного манікюру дуже багато. Малюнки й наклейки, витончені гілочки з крапельками-стразами й об’ємні квіти – вибирайте той, який підійде під ваш образ.