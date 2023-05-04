Выпускной из школы — весомое событие не только для школьников, но и для их классных руководителей и учителей. На самом деле выпуск — событие двоякое, ведь выпускники испытывают радость от окончания школы и грусть от расставания с одноклассниками и учителями.

Чтобы порадовать своих учителей и поблагодарить за их многолетнюю работу, принято дарить педагогам подарки. Факты ICTV подготовили для вас интересные идеи подарков учителям на выпускной вечер 2023.

Что подарить классному руководителю на выпуск 2023 — идеи

Именно они проводят большую часть времени с классом, следят за поведением каждого ученика, помогают и поддерживают школьников в самый сложный период.

Поэтому подарок классному руководителю должен быть душевный и приятный! Чтобы порадовать своего классного руководителя, подарите ему:

Настольные часы с фотографией класса и надписью Любимому учителю.

с фотографией класса и надписью Любимому учителю. Технику в кабинет — это может быть принтер, телевизор, сканер или ноутбук.

— это может быть принтер, телевизор, сканер или ноутбук. Сертификат в магазин косметики (парфюмерии) и букет цветов.

в магазин косметики (парфюмерии) и букет цветов. Декоративная именная тарелка с фотографией класса. Учитель сможет повесить ее в своем кабинете и каждый день вспоминать вас.

с фотографией класса. Учитель сможет повесить ее в своем кабинете и каждый день вспоминать вас. Наручные часы . Роскошный и полезный презент, который точно запомнится на всю жизнь.

. Роскошный и полезный презент, который точно запомнится на всю жизнь. Удобное кресло . Это довольно практичный подарок.

. Это довольно практичный подарок. Хороший стол — выбирайте с отдельным органайзером, полочками для книг, выдвижными ящиками для канцелярских предметов.

Подарите эмоцию

Фотоальбом с фотографиями класса . Соберите с одноклассниками все ваши школьные фото (от начальной до старшей школы) и распечатайте их.

. Соберите с одноклассниками все ваши школьные фото (от начальной до старшей школы) и распечатайте их. Классный фильм . У школьников есть огромное количество видео и фотографий школьной жизни. Смонтируйте из них видео и наложите музыку. И получите настоящее кино. Это замечательный памятный подарок.

. У школьников есть огромное количество видео и фотографий школьной жизни. Смонтируйте из них видео и наложите музыку. И получите настоящее кино. Это замечательный памятный подарок. Совместное путешествие всем классом. Вы сможете не только приятно провести время вместе, но и получить кучу положительных эмоций! Например, можно организовать поездку в другой город или небольшой круиз на пароходе.

Что подарить другим учителям

Здесь лучше выбрать одинаковые подарки, чтобы никого не обидеть! Практичным и оригинальным подарком может быть:

Хорошая брендовая ручка с гравировкой — памятный подарок учителю.

— памятный подарок учителю. Набор из ручки и ежедневника . Такой презент подойдет как женщинам, так и мужчинам.

. Такой презент подойдет как женщинам, так и мужчинам. Настольные часы .

. Книга в подарочном издании .

. Электронная книга — учителя всегда будут иметь при себе целую библиотеку в кармане.

— учителя всегда будут иметь при себе целую библиотеку в кармане. Цветы и вкусности — универсальный подарок!

— универсальный подарок! Подарочный сертификат на покупки в магазине или отдых.

на покупки в магазине или отдых. Торшер или настольная лампа — незаменимая вещь на учительском столе. Красивое качественное изделие украсит класс и сделает помещение уютным.

— незаменимая вещь на учительском столе. Красивое качественное изделие украсит класс и сделает помещение уютным. Планшет или проектор — полезное мультимедийное устройство, которое порадует каждого учителя.

— полезное мультимедийное устройство, которое порадует каждого учителя. Книжная полка, книжный шкаф или другая необходимая мебель в класс.

Также вы можете выбрать подарок, отталкиваясь от предмета учителя. Например, преподавателя языка и литературы порадует словарь в красивом плотном переплете, редкие издания книг, собрание сочинений известного писателя, набор аудиокниг классической литературы и тому подобное.

А учителю математики можно подарить шахматы, магнитную доску, шаблоны для рисования геометрических фигур, классный набор линеек или большой циркуль для доски.

Преподавателю географии можно вручить набор атласов, большую карту мира для класса, книгу о путешествиях, красивый глобус, набор флагов разных стран и тому подобное.

А ваши биологи будут рады редким комнатным растениям, анатомической модели человека, энциклопедии и фотоальбомам с флорой и фауной.