17 квітня в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. У 2023 році свято припадає на понеділок.

Воно присвячене всім тим, хто приходить на допомогу для боротьби з вогнем. Професіонали своєї справи готові ризикувати своїм життям заради порятунку чужих.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем пожежника в СМС, листівках і прозі, які порадують близьких на відстані.

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Привітання у прозі

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З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум’я палахкотіло тільки у ваших грудях, і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

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З Днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов’язок – порятунок життя та здоров’я людей. Міцного здоров’я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!

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Вітаємо з професійним святом працівників брандспойта і вогнегасника. Нехай небезпечний вогонь підкоряється, ліси не займаються, діти не граються з сірниками, ризик буде мінімальним, а випадки якомога рідше пожежними. Достатку, благополуччя, здоров’я і щастя. З днем пожежної охорони!

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З Днем працівників пожежної охорони України. Нехай діти сірниками не балуються, а дорослі завжди відповідально підходять до поводження з вогнем. Але, якщо, раптом, пожежа трапиться, бажаю не боятися і не губитися, а хвацько і гідно вести боротьбу з язиками полум’я. Успіхів у роботі, благополуччя в житті, здоров’я і непереможної відваги серця!

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Вітаю з Днем пожежної охорони і від душі хочу побажати ніколи не дати вогню взяти верх над тобою, постійно залишатися на сторожі порядку і безпеки, завжди впевнено нести свою службу і встигати радіти кожному своєму дню.

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Привітання у СМС

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Щиро вашу руку тисну,

Зичу вам одне і те ж:

У житті щоб особистім

Не траплялося пожеж!

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Ви – пожежна охорона,

І скажу вам без обману:

Краще хлопців не знайдеш,

Хоч всю Землю обійдеш.

Ви хоробрі і ви сильні,

Своїй справі завжди вірні,

Знаєм точно, що без вас,

Все згоріло би за раз.

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Пожежна охороно!

Ми вітаєм Вас!

Від пожежі ви надійно

Захищаєте всіх нас!

Люди сильні ви і мужні,

І завжди в біді ви дружні.

Знаєте ви що робить,

І у кого що горить.

Шансів у вогню немає,

Якщо пожежника хтось викликає.

І що робили ми б без вас,

Робота ваша – вищий клас.

***

Мирних днів для вас нема

Ви завжди у борні,

Захищаєте добро,

Гасите вогні.

Мужні люди в мирний час,

Ви завжди на варті,

У святковий час для вас

Нашу прийміть вдячність.

***

Стихійні лиха, і страшні пожежі

Не знають ані графіку, ні часу!

Пожежник ти, а значить швидко й обережно

В потрібнім місці опиняєшся одразу!

Хвилюються за тебе рідні люди.

Не легко їм вночі спокійно спати!

Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,

І на сигнал біди завжди реагувати?!

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