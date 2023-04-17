17 квітня в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. У 2023 році свято припадає на понеділок.
Воно присвячене всім тим, хто приходить на допомогу для боротьби з вогнем. Професіонали своєї справи готові ризикувати своїм життям заради порятунку чужих.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем пожежника в СМС, листівках і прозі, які порадують близьких на відстані.
Привітання у прозі
***
З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум’я палахкотіло тільки у ваших грудях, і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.
***
З Днем мужніх та сильних людей, чий професійний обов’язок – порятунок життя та здоров’я людей. Міцного здоров’я, успіхів та сміливих вчинків. Нехай буде більше спокійних днів у Ваших трудових буднях!
***
З Днем працівників пожежної охорони України. Нехай діти сірниками не балуються, а дорослі завжди відповідально підходять до поводження з вогнем. Але, якщо, раптом, пожежа трапиться, бажаю не боятися і не губитися, а хвацько і гідно вести боротьбу з язиками полум’я. Успіхів у роботі, благополуччя в житті, здоров’я і непереможної відваги серця!
***
Вітаю з Днем пожежної охорони і від душі хочу побажати ніколи не дати вогню взяти верх над тобою, постійно залишатися на сторожі порядку і безпеки, завжди впевнено нести свою службу і встигати радіти кожному своєму дню.
***
Привітання у СМС
***
Щиро вашу руку тисну,
Зичу вам одне і те ж:
У житті щоб особистім
Не траплялося пожеж!
***
Ви – пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще хлопців не знайдеш,
Хоч всю Землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Своїй справі завжди вірні,
Знаєм точно, що без вас,
Все згоріло би за раз.
***
Пожежна охороно!
Ми вітаєм Вас!
Від пожежі ви надійно
Захищаєте всіх нас!
Люди сильні ви і мужні,
І завжди в біді ви дружні.
Знаєте ви що робить,
І у кого що горить.
Шансів у вогню немає,
Якщо пожежника хтось викликає.
І що робили ми б без вас,
Робота ваша – вищий клас.
***
Мирних днів для вас нема
Ви завжди у борні,
Захищаєте добро,
Гасите вогні.
Мужні люди в мирний час,
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Нашу прийміть вдячність.
***
Стихійні лиха, і страшні пожежі
Не знають ані графіку, ні часу!
Пожежник ти, а значить швидко й обережно
В потрібнім місці опиняєшся одразу!
Хвилюються за тебе рідні люди.
Не легко їм вночі спокійно спати!
Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,
І на сигнал біди завжди реагувати?!
***