У травні місяці чимало церковних свят, проте менше, ніж у квітні, коли віряни відзначили Вербну неділю, Великдень та завершили Великий піст.

Попри це, на останній місяць весни також припадає велике свято, а саме – Вознесіння Господнє, що святкується на 40-ий день після Світлого Христового Воскресіння.

Є й інші важливі дати, про які необхідно знати, тому ми вирішили скласти календар церковних свят на травень 2023, щоби ви могли з ним ознайомитися.

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Список релігійних свят на травень 2023

6 травня – день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця;

7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;

14 травня – Тиждень 5-й після Великодня, священномученика Макарія, митрополита Київського;

17 травня – день пам’яті мучениці Пелагії;

21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Неділя 6-та після Великодня;

22 травня – святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;

24 травня – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія;

25 травня – Вознесіння Господнє ;

; 28 травня – Неділя 7-ма після Великодня.

Також пропонуємо вам ознайомиться з церковним календарем на 2023 рік, щоб заздалегідь знати, коли і яке свято очікується.