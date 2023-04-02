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Церковний календар свят на травень 2023 – що відзначатимуть віряни

2 Квітня 2023, 13:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Церковний календар свят на травень 2023 – що відзначатимуть віряни
Джерело: Depositphotos

У травні місяці чимало церковних свят, проте менше, ніж у квітні, коли віряни відзначили Вербну неділю, Великдень та завершили Великий піст.

Попри це, на останній місяць весни також припадає велике свято, а саме – Вознесіння Господнє, що святкується на 40-ий день після Світлого Христового Воскресіння.

Є й інші важливі дати, про які необхідно знати, тому ми вирішили скласти календар церковних свят на травень 2023, щоби ви могли з ним ознайомитися.

Зараз дивляться

Список релігійних свят на травень 2023

  • 6 травня – день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця;
  • 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
  • 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня, священномученика Макарія, митрополита Київського;
  • 17 травня – день пам’яті мучениці Пелагії;
  • 21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Неділя 6-та після Великодня;
  • 22 травня – святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
  • 24 травня – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 25 травня – Вознесіння Господнє;
  • 28 травня – Неділя 7-ма після Великодня.

Також пропонуємо вам ознайомиться з церковним календарем на 2023 рік, щоб заздалегідь знати, коли і яке свято очікується.

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