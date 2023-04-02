У травні місяці чимало церковних свят, проте менше, ніж у квітні, коли віряни відзначили Вербну неділю, Великдень та завершили Великий піст.
Попри це, на останній місяць весни також припадає велике свято, а саме – Вознесіння Господнє, що святкується на 40-ий день після Світлого Христового Воскресіння.
Є й інші важливі дати, про які необхідно знати, тому ми вирішили скласти календар церковних свят на травень 2023, щоби ви могли з ним ознайомитися.
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Список релігійних свят на травень 2023
- 6 травня – день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця;
- 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
- 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня, священномученика Макарія, митрополита Київського;
- 17 травня – день пам’яті мучениці Пелагії;
- 21 травня – апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Неділя 6-та після Великодня;
- 22 травня – святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
- 24 травня – день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 25 травня – Вознесіння Господнє;
- 28 травня – Неділя 7-ма після Великодня.
Також пропонуємо вам ознайомиться з церковним календарем на 2023 рік, щоб заздалегідь знати, коли і яке свято очікується.
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