17 апреля в Украине отмечается День работников пожарной охраны. В 2023 году праздник приходится на понедельник.
Он посвящен всем тем, кто приходит на помощь для борьбы с огнем. Профессионалы своего дела готовы рисковать своей жизнью ради спасения чужих.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем пожарного в СМС, открытках и прозе, которые порадуют близких на расстоянии.
Поздравления в прозе
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С профессиональным праздником всех сотрудников пожарной охраны! Спасибо вам за ваш геройский труд и каждодневные подвиги. Я искренне желаю спокойных трудовых будней. Пускай в работе будет меньше риска, пускай стихия покоряется вам. Желаю, чтобы пламя полыхало только в вашей груди, и вы всегда с той же самоотверженностью, добротой, ответственностью и профессионализмом приходили на помощь людям.
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Поздравляю с днем пожарной охраны! Хочу пожелать стального терпения, железного здоровья, благополучия во всем и пусть огонь горит только в глазах от любимого дела!
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С днем пожарной охраны! Желаю непоколебимого здоровья, жизнелюбия, удачи в делах и негаснущего энтузиазма. Пусть огонь горит только в сердце, теплом согревают близкие, а семья всегда верит, любит и ждет!
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Поздравляю с Днем пожарной охраны. Желаю здоровья, уважения и высокого положения. Пусть каждый день приносит успех, благополучие и силы. Пусть всегда хватает решительности, ловкости и мужества для отменной службы. Пусть всегда удаётся обеспечивать контроль по безопасности от дыма, пожара и огня.
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Поздравляю с днем пожарной охраны! Желаю, чтобы горели только глаза от счастья, чтобы вся жизнь была наполнена только позитивом, работа не доставляла дискомфорта и не терять свой уровень профессионализма и смелости. Пусть все плохое уходит как можно скорее, а хорошее все время стучится в вашу дверь
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Поздравления в СМС
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С Днем пожарной охраны
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!
Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все, друзья, благодарим!
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С Днем пожарной охраны!
Во всем радость пусть ждёт,
И везет постоянно,
Каждый миг, круглый год.
Пусть сбываются планы,
Перспективы растут,
Жизнь добра прибавляет,
Дни успех лишь несут!
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C Днем пожарной охраны
Вас, бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!
Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы герои Украины!
Жить вам ярко, без бед!
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Вам желаю улыбаться,
Всегда в семьи возвращаться,
Настроению плохому
Никогда не поддаваться.
Пусть пожаров будет мало,
Больше радости, любви,
И здоровыми, успешными
Чтоб оставались вы!
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С днем пожарной охраны поздравляю,
Профессиональных побед желаю.
Пусть на поприще огня,
Не видать вам бед и зла.
Пусть сопутствует успех,
Вы в вашем деле лучше всех.
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