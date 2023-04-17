17 апреля в Украине отмечается День работников пожарной охраны. В 2023 году праздник приходится на понедельник.

Он посвящен всем тем, кто приходит на помощь для борьбы с огнем. Профессионалы своего дела готовы рисковать своей жизнью ради спасения чужих.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем пожарного в СМС, открытках и прозе, которые порадуют близких на расстоянии.

Поздравления в прозе

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С профессиональным праздником всех сотрудников пожарной охраны! Спасибо вам за ваш геройский труд и каждодневные подвиги. Я искренне желаю спокойных трудовых будней. Пускай в работе будет меньше риска, пускай стихия покоряется вам. Желаю, чтобы пламя полыхало только в вашей груди, и вы всегда с той же самоотверженностью, добротой, ответственностью и профессионализмом приходили на помощь людям.

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Поздравляю с днем пожарной охраны! Хочу пожелать стального терпения, железного здоровья, благополучия во всем и пусть огонь горит только в глазах от любимого дела!

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С днем пожарной охраны! Желаю непоколебимого здоровья, жизнелюбия, удачи в делах и негаснущего энтузиазма. Пусть огонь горит только в сердце, теплом согревают близкие, а семья всегда верит, любит и ждет!

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Поздравляю с Днем пожарной охраны. Желаю здоровья, уважения и высокого положения. Пусть каждый день приносит успех, благополучие и силы. Пусть всегда хватает решительности, ловкости и мужества для отменной службы. Пусть всегда удаётся обеспечивать контроль по безопасности от дыма, пожара и огня.

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Поздравляю с днем пожарной охраны! Желаю, чтобы горели только глаза от счастья, чтобы вся жизнь была наполнена только позитивом, работа не доставляла дискомфорта и не терять свой уровень профессионализма и смелости. Пусть все плохое уходит как можно скорее, а хорошее все время стучится в вашу дверь

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Поздравления в СМС

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С Днем пожарной охраны

Поздравляем от души!

Пожелать хотим здоровья,

Мира, счастья и любви!



Спасибо вам за смелость вашу,

За труд нелегкий и отвагу,

За мужество, за героизм,

За все, друзья, благодарим!

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С Днем пожарной охраны!

Во всем радость пусть ждёт,

И везет постоянно,

Каждый миг, круглый год.



Пусть сбываются планы,

Перспективы растут,

Жизнь добра прибавляет,

Дни успех лишь несут!

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C Днем пожарной охраны

Вас, бесстрашных парней!

Вам — добра океаны

И счастливейших дней!



Самой страшной стихии

Вы даете ответ.

Вы герои Украины!

Жить вам ярко, без бед!

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Вам желаю улыбаться,

Всегда в семьи возвращаться,

Настроению плохому

Никогда не поддаваться.



Пусть пожаров будет мало,

Больше радости, любви,

И здоровыми, успешными

Чтоб оставались вы!

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С днем пожарной охраны поздравляю,

Профессиональных побед желаю.

Пусть на поприще огня,

Не видать вам бед и зла.

Пусть сопутствует успех,

Вы в вашем деле лучше всех.

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