Сирна паска – досить популярна страва на Великдень. Вона може стати хорошим аналогом звичній великодній випічці.

Як приготувати сирну паску без духовки – простим рецептом поділився суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгрідієнти:

зерновий сир 9% – 300 г

жовтки – 3 шт

вершки 20% – 100 г

цукор – 30 г

вершкове масло – 50 г

білий шоколад – 50 г

родзинки або цукати – 50 г

кокосова стружка – 1 ст. л.

мигдаль – 1 ст. л.

ваніль (за бажанням)

Як приготувати сирну паску (покроковий рецепт)

Віджимаємо сир, аби позбутися зайвої вологи. Кладемо в каструлю сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки. Гарно збиваємо усе блендером до кремової маси.

Ставимо каструлю на вогонь і доводимо суміш до перших бульбашок, інтенсивно помішуючи. Важливо не кип’ятити суміш, а вчасно зняти з вогню.

Додаємо білий шоколад і розмішуємо до повного розчинення.

Кидаємо в суміш попередньо бланшовані родзинки та кокосову стружку, за бажання – ваніль і мигдаль.

Застилаємо форму марлею, краще використати подвійний шар.

Висипаємо у форму теплу суміш та ущільнюємо її ложкою. Край марлі складаємо нагорі та кладемо невеликий прес, аби стекла зайва рідина.

Ставимо сирну паску в холодильник на добу або мінімум на ніч.

Готову сирну паску прикрашаємо білим шоколадом, цукатами чи горіхами. Зберігаємо в холодильнику 3-4 дні, накривши плівкою.

Ще кілька порад Ярославського для приготування сирної паски:

Вершки у рецепті можна замінити сметаною 20%.

Замість родзинок цілком згодяться сухофрукти або цукати, втім краще відмовитися від кураги – з сиром вона дасть металевий присмак.

Якщо робите сирну паску без родзинок, додайте трохи більше цукру.

Якщо у вас немає спеціальної форми для паски, можна замінити її будь-якою конусовою з отвором унизу або навіть квітковим горщиком.