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Як приготувати сирну паску без духовки – простий рецепт Ярославського

11 Квітня 2022, 15:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати сирну паску без духовки – простий рецепт Ярославського
Джерело: Depositphotos

Сирна паска – досить популярна страва на Великдень. Вона може стати хорошим аналогом звичній великодній випічці.

Як приготувати сирну паску без духовки – простим рецептом поділився суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгрідієнти: 

  • зерновий сир 9% – 300 г
  • жовтки – 3 шт
  • вершки 20% – 100 г
  • цукор – 30 г
  • вершкове масло – 50 г
  • білий шоколад – 50 г
  • родзинки або цукати – 50 г
  • кокосова стружка – 1 ст. л.
  • мигдаль – 1 ст. л.
  • ваніль (за бажанням)

Як приготувати сирну паску (покроковий рецепт)

Віджимаємо сир, аби позбутися зайвої вологи. Кладемо в каструлю сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки. Гарно збиваємо усе блендером до кремової маси.

Ставимо каструлю на вогонь і доводимо суміш до перших бульбашок, інтенсивно помішуючи. Важливо не кип’ятити суміш, а вчасно зняти з вогню.

Додаємо білий шоколад і розмішуємо до повного розчинення.

Кидаємо в суміш попередньо бланшовані родзинки та кокосову стружку, за бажання – ваніль і мигдаль.

Застилаємо форму марлею, краще використати подвійний шар.

Висипаємо у форму теплу суміш та ущільнюємо її ложкою. Край марлі складаємо нагорі та кладемо невеликий прес, аби стекла зайва рідина.

Ставимо сирну паску в холодильник на добу або мінімум на ніч.

Готову сирну паску прикрашаємо білим шоколадом, цукатами чи горіхами. Зберігаємо в холодильнику 3-4 дні, накривши плівкою.

Ще кілька порад Ярославського для приготування сирної паски:

  • Вершки у рецепті можна замінити сметаною 20%.
  • Замість родзинок цілком згодяться сухофрукти або цукати, втім краще відмовитися від кураги – з сиром вона дасть металевий присмак.
  • Якщо робите сирну паску без родзинок, додайте трохи більше цукру.
  • Якщо у вас немає спеціальної форми для паски, можна замінити її будь-якою конусовою з отвором унизу або навіть квітковим горщиком.
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Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
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