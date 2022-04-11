Сирна паска – досить популярна страва на Великдень. Вона може стати хорошим аналогом звичній великодній випічці.
Як приготувати сирну паску без духовки – простим рецептом поділився суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський.
Інгрідієнти:
- зерновий сир 9% – 300 г
- жовтки – 3 шт
- вершки 20% – 100 г
- цукор – 30 г
- вершкове масло – 50 г
- білий шоколад – 50 г
- родзинки або цукати – 50 г
- кокосова стружка – 1 ст. л.
- мигдаль – 1 ст. л.
- ваніль (за бажанням)
Як приготувати сирну паску (покроковий рецепт)
Віджимаємо сир, аби позбутися зайвої вологи. Кладемо в каструлю сир, жовтки, вершкове масло, цукор і вершки. Гарно збиваємо усе блендером до кремової маси.
Ставимо каструлю на вогонь і доводимо суміш до перших бульбашок, інтенсивно помішуючи. Важливо не кип’ятити суміш, а вчасно зняти з вогню.
Додаємо білий шоколад і розмішуємо до повного розчинення.
Кидаємо в суміш попередньо бланшовані родзинки та кокосову стружку, за бажання – ваніль і мигдаль.
Застилаємо форму марлею, краще використати подвійний шар.
Висипаємо у форму теплу суміш та ущільнюємо її ложкою. Край марлі складаємо нагорі та кладемо невеликий прес, аби стекла зайва рідина.
Ставимо сирну паску в холодильник на добу або мінімум на ніч.
Готову сирну паску прикрашаємо білим шоколадом, цукатами чи горіхами. Зберігаємо в холодильнику 3-4 дні, накривши плівкою.
Ще кілька порад Ярославського для приготування сирної паски:
- Вершки у рецепті можна замінити сметаною 20%.
- Замість родзинок цілком згодяться сухофрукти або цукати, втім краще відмовитися від кураги – з сиром вона дасть металевий присмак.
- Якщо робите сирну паску без родзинок, додайте трохи більше цукру.
- Якщо у вас немає спеціальної форми для паски, можна замінити її будь-якою конусовою з отвором унизу або навіть квітковим горщиком.