Загалом у липні 31 день, із них десять будуть вихідними на офіційному рівні. У другий місяць літа також є важливе державне свято – День української державності, яке святкується в одну дату з Днем Хрещення Київської Русі – України – 28 числа.

Варто зазначити, що додаткових вихідних не буде, оскільки відповідно до ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували.

Згідно з календарем на 2022 рік, вихідними в липні будуть 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

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