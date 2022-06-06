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Скільки вихідних у липні 2022

6 Червня 2022, 10:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Скільки вихідних у липні 2022
Джерело: Pexels

Загалом у липні 31 день, із них десять будуть вихідними на офіційному рівні. У другий місяць літа також є важливе державне свято – День української державності, яке святкується в одну дату з Днем Хрещення Київської Русі – України – 28 числа.

Варто зазначити, що додаткових вихідних не буде, оскільки відповідно до ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували.

Згідно з календарем на 2022 рік, вихідними в липні будуть 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Зараз дивляться

Календар свят на липень 2022 — список

  • 1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора;
  • 2 липня – День податківця України;
  • 3 липня – День Військово-морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту;
  • 4 липня – День судового експерта, День Національної поліції України;
  • 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;
  • 8 липня – День сім’ї;
  • 10 липня – День рибалки;
  • 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
  • 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
  • 15 липня – День українських миротворців;
  • 16 липня – День бухгалтера та аудитора;
  • 17 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
  • 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели;
  • 19 липня – День тренера;
  • 20 липня – День шахів в Україні;
  • 28 липня – День хрещення Київської Русі – України, День Української Державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця;
  • 29 липня – День системного адміністратора, День сил спеціальних операцій Збройних сил України;
  • 31 липня – День працівників торгівлі.
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Теги
Вихідні, Календар
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