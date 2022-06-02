Церковний календар на липень 2022 налічує кілька великих свят. Зокрема, у другий місяць літа християни відзначатимуть Різдво Іоанна Хрестителя та День Святих апостолів Петра і Павла.
Також у липні багато одноденних свят, під час яких вшановують святих. Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром
Список церковних свят у липні 2022
- 1 липня – мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія;
- 2 липня – преподобного Паїсія Великого;
- 3 липня – Мефодія, святого Мини, мучениць Інни, Римми;
- 4 липня – Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, преподобного Юлія;
- 5 липня – Євсевія, мучениць Зінона і Зіни
- 6 липня – святкування Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері;
- 7 липня – Різдво Святого Іоанна Предтечі – хрестителя Господнього (Івана Купала);
- 8 липня – преподобномучениці Февронії;
- 9 липня – День Тихвінської ікони Божої Матері;
- 10 липня – преподобних Самсона, Севіра і Георгія;
- 11 липня – преподобних Павла Лікаря, Ксенофонта;
- 12 липня – День Святих апостолів Петра та Павла;
- 13 липня – Собор 12-ти Апостолів, святого Софронія;
- 14 липня – безсрр. Косми і Дем’яна, праведної Ангеліни;
- 15 липня – покладання Чесної Різи Пресвятої Богородиці у Влахерні;
- 16 липня – Анатолія Печ., мучеників Діомеда, Євлампія;
- 17 липня – Андрія, Архипа Критського, преподобної Марти;
- 18 липня – Афанасія Афонського, преподобного Сергія;
- 19 липня – Сисоя Великого, мучениць Марини і Марти;
- 20 липня – преподобних Фоми і Акакія, мучениці Переграна;
- 21 липня – свято ікони Казанської Божої матері;
- 22 липня – Панкратія і Кирила, святого Феодора;
- 23 липня – преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх українських ченців;
- 24 липня – День Святої княгині Ольги;
- 25 липня – Прокла і Іларія, преподобних Михаїла, Івана і Гаврила;
- 26 липня – День собору Архангела Гавриїла, преподобних Стефана і Юліана;
- 27 липня – преподобного Онисима Чудотворця;
- 28 липня – День Хрещення Русі, День великого князя Володимира, Собор Київських Святих;
- 29 липня – Священномученика Афіногена, мучениць Юлії та Валентини;
- 30 липня – Святогірської ікони Божої Матері, великомучениці Марини (Маргарити), преподобних Лазаря і Леоніда;
- 31 липня – мучеників Омеляна і Якинфа, преподобного Івана Багатостраждального.
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