Церковний календар на липень 2022 налічує кілька великих свят. Зокрема, у другий місяць літа християни відзначатимуть Різдво Іоанна Хрестителя та День Святих апостолів Петра і Павла.

Також у липні багато одноденних свят, під час яких вшановують святих. Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром

Список церковних свят у липні 2022

1 липня – м учеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія;

2 липня – преподобного Паїсія Великого;

3 липня – Мефодія, святого Мини, мучениць Інни, Римми;

4 липня – Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, преподобного Юлія;

5 липня – Євсевія, мучениць Зінона і Зіни

6 липня – святкування Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері;

7 липня – Різдво Святого Іоанна Предтечі – хрестителя Господнього (Івана Купала);

8 липня – преподобномучениці Февронії;

9 липня – День Тихвінської ікони Божої Матері;

10 липня – преподобних Самсона, Севіра і Георгія;

11 липня – преподобних Павла Лікаря, Ксенофонта;

12 липня – День Святих апостолів Петра та Павла;

13 липня – Собор 12-ти Апостолів, святого Софронія;

14 липня – б езсрр. Косми і Дем’яна, праведної Ангеліни;

15 липня – покладання Чесної Різи Пресвятої Богородиці у Влахерні;

16 липня – Анатолія Печ., мучеників Діомеда, Євлампія;

17 липня – Андрія, Архипа Критського, преподобної Марти;

18 липня – Афанасія Афонського, преподобного Сергія;

19 липня – Сисоя Великого, мучениць Марини і Марти;

20 липня – преподобних Фоми і Акакія, мучениці Переграна;

21 липня – свято ікони Казанської Божої матері;

22 липня – Панкратія і Кирила, святого Феодора;

23 липня – преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх українських ченців;

24 липня – День Святої княгині Ольги;

25 липня – Прокла і Іларія, преподобних Михаїла, Івана і Гаврила;

26 липня – День собору Архангела Гавриїла, преподобних Стефана і Юліана;

27 липня – преподобного Онисима Чудотворця;

28 липня – День Хрещення Русі, День великого князя Володимира, Собор Київських Святих;

29 липня – Священномученика Афіногена, мучениць Юлії та Валентини;

30 липня – Святогірської ікони Божої Матері, великомучениці Марини (Маргарити), преподобних Лазаря і Леоніда;

31 липня – мучеників Омеляна і Якинфа, преподобного Івана Багатостраждального.