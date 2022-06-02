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Івана Купала та апостолів Петра і Павла: церковний календар на липень 2022

2 Червня 2022, 13:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Івана Купала

Церковний календар на липень 2022 налічує кілька великих свят. Зокрема, у другий місяць літа християни відзначатимуть Різдво Іоанна Хрестителя та День Святих апостолів Петра і Павла.

Також у липні багато одноденних свят, під час яких вшановують святих. Ще одна важлива дата – 28 липня. Цього дня відзначають чергову річницю хрещення Київської Русі-України князем Володимиром

Список церковних свят у липні 2022

  • 1 липня – мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія;
  • 2 липня – преподобного Паїсія Великого;
  • 3 липня – Мефодія, святого Мини, мучениць Інни, Римми;
  • 4 липня – Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, преподобного Юлія;
  • 5 липня – Євсевія, мучениць Зінона і Зіни
  • 6 липня – святкування Володимирської (Вишгородської) ікони Божої Матері;
  • 7 липня – Різдво Святого Іоанна Предтечі – хрестителя Господнього (Івана Купала);
  • 8 липня – преподобномучениці Февронії;
  • 9 липня – День Тихвінської ікони Божої Матері;
  • 10 липня – преподобних Самсона, Севіра і Георгія;
  • 11 липня – преподобних Павла Лікаря, Ксенофонта;
  • 12 липня – День Святих апостолів Петра та Павла;
  • 13 липня – Собор 12-ти Апостолів, святого Софронія;
  • 14 липня – безсрр. Косми і Дем’яна, праведної Ангеліни;
  • 15 липня – покладання Чесної Різи Пресвятої Богородиці у Влахерні;
  • 16 липня –  Анатолія Печ., мучеників Діомеда, Євлампія;
  • 17 липня – Андрія, Архипа Критського, преподобної Марти;
  • 18 липня – Афанасія Афонського, преподобного Сергія;
  • 19 липня – Сисоя Великого, мучениць Марини і Марти;
  • 20 липня – преподобних Фоми і Акакія, мучениці Переграна;
  • 21 липня – свято ікони Казанської Божої матері;
  • 22 липня – Панкратія і Кирила, святого Феодора;
  • 23 липня – преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника всіх українських ченців;
  • 24 липня – День Святої княгині Ольги;
  • 25 липня – Прокла і Іларія, преподобних Михаїла, Івана і Гаврила;
  • 26 липня – День собору Архангела Гавриїла, преподобних Стефана і Юліана;
  • 27 липня – преподобного Онисима Чудотворця;
  • 28 липня – День Хрещення Русі, День великого князя Володимира, Собор Київських Святих;
  • 29 липня – Священномученика Афіногена, мучениць Юлії та Валентини;
  • 30 липня – Святогірської ікони Божої Матері, великомучениці Марини (Маргарити), преподобних Лазаря і Леоніда;
  • 31 липня – мучеників Омеляна і Якинфа, преподобного Івана Багатостраждального.
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Календар, Свята, Церковні свята
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