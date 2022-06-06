Всего в июле 31 день, из них десять будут выходными на официальном уровне. Во второй месяц лета также есть важный государственный праздник — День украинской государственности, который празднуется в одну дату с Днем Крещения Киевской Руси — Украины — 28 числа.
Следует отметить, что дополнительных выходных не будет, поскольку согласно ст. 6 закона 2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили.
Согласно календарю на 2022 год, выходными в июле будут 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.
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Календарь праздников на июль 2022 — список
- 1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора;
- 2 июля — День налоговика Украины;
- 3 июля — День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота;
- 4 июля — День судебного эксперта, День Национальной полиции Украины;
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела;
- 8 июля — День семьи;
- 10 июля — День рыбака;
- 11 июля — Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника;
- 15 июля — День украинских миротворцев;
- 16 июля — День бухгалтера и аудитора;
- 17 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 18 июля — Международный день Нельсона Манделы;
- 19 июля — День тренера;
- 20 июля — День шахмат в Украине;
- 28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины, День Украинской Государственности, Международный день борьбы с вирусными гепатитами, День PR-специалиста;
- 29 июля — День системного администратора, День сил специальных операций Вооруженных сил Украины;
- 31 июля — День работников торговли.