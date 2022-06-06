Всего в июле 31 день, из них десять будут выходными на официальном уровне. Во второй месяц лета также есть важный государственный праздник — День украинской государственности, который празднуется в одну дату с Днем Крещения Киевской Руси — Украины — 28 числа.

Следует отметить, что дополнительных выходных не будет, поскольку согласно ст. 6 закона 2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, действие норм статей 67,71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили.

Согласно календарю на 2022 год, выходными в июле будут 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

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