19 червня українці відзначатимуть День батька. З нагоди свята Новий канал зробив зірковим татусям подарунок – зустріч із дітьми. Зворушливе відео, сповнене любові й тепла, ще раз нагадає усім татусям: хоч де б вони були, їх люблять і чекають удома.

Тату, а що ти в мені любиш найбільше?, – миле запитання, яке діти поставили Вадиму Карп’яку, Олександру Педану, Тарасу Тополі, Єгору Крутоголову, Григорію Решетніку та Михайлу Шаманову. Не менш зворушливими були й відповіді.

Зараз дивляться

– Більшість із тат знаходяться далеко від своїх дітей, а деякі від початку війни їх не бачили, бо служать у ЗСУ і боронять Україну, як от телеведучий та журналіст Михайло Шаманов чи соліст гурту Антитіла Тарас Тополя. Ми хотіли зробити їм сюрприз. Більшість із тат не знали, що в ролику буде включення з дітьми.

Наприклад, перед зйомкою ведучому програми Свобода слова на ICTV та Єдиного марафону новин Вадиму Карп’яку сказали, що з ним мають записати інтерв’ю стосовно ордену За заслуги III ступеня, який йому в День журналіста вручив президент. Вадим провів Єдиний марафон, був стомлений, але знімальна група попросила затриматися заради інтерв’ю. Та замість преси він побачив дітей. Його радості та здивуванню не було меж, – розповідає маркетинг-директор Нового каналу Ольга Балабан.

Що ти в мені любиш найбільше? Діти зворушили до сліз зіркових татусів сюрпризом / 5 зображень

Щоб зробити подібний сюрприз, довелося підмовляти мам.