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Что ты во мне любишь больше всего? Дети растрогали до слез звездных пап сюрпризом

15 июня 2022, 12:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Что ты во мне любишь больше всего? Дети растрогали до слез звездных пап сюрпризом

19 июня украинцы будут отмечать День отца. По случаю праздника Новый канал сделал звездным папам подарок – встречу с детьми. Трогательное видео, наполенное любовью теплом, еще раз напомнит всем папам: где бы они ни были, их любят и ждут дома.

Папа, а что ты во мне любишь больше всего? – милый вопрос, который дети задали Вадиму Карпьяку, Александру Педану, Тарасу Тополе, Егору Крутоголову, Григорию Решетнику и Михаилу Шаманову. Не менее трогательными были ответы.

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– Большинство пап находятся далеко от своих детей, а некоторые с начала войны их не видели, потому что служат в ВСУ и защищают Украину, как телеведущий и журналист Михаил Шаманов или солист группы Антитіла Тарас Тополя. Мы хотели сделать им сюрприз. Большинство отцов не знали, что в ролике будет включение с детьми.

Например, перед съемкой ведущему программы Свобода слова на ICTV и Єдиного марафону новин Вадиму Карпьяку сказали, что с ним должны записать интервью по поводу ордена За заслуги III степени, который в День журналиста ему вручил президент. Вадим провел Єдиний марафон, был уставшим, но съемочная группа попросила задержаться ради интервью. А вместо прессы он увидел детей. Его радости и удивлению не было предела, – рассказывает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

Что ты во мне любишь больше всего? Дети растрогали до слез звездных пап сюрпризом / 5 images

Чтобы сделать подобный сюрприз, пришлось подговаривать мам.

– Они с радостью восприняли наше предложение. Немного сложно было с Тарасом Тополей. Потому что журналисты часто просят у него комментарии. Нужно было найти окошечко для нашего интервью. Но все удалось. Появление детей стало для пап ценным и душевным сюрпризом. За кадром даже остались слезы мужчин, – признается Ольга Балабан.

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Источник
Новый канал
Теги
ICTV Егор Крутоголов Антитіла Григорий Решетник День отца Дизель Шоу Новый канал Александр Педан СТБ
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