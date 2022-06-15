19 июня украинцы будут отмечать День отца. По случаю праздника Новый канал сделал звездным папам подарок – встречу с детьми. Трогательное видео, наполенное любовью теплом, еще раз напомнит всем папам: где бы они ни были, их любят и ждут дома.

Папа, а что ты во мне любишь больше всего? – милый вопрос, который дети задали Вадиму Карпьяку, Александру Педану, Тарасу Тополе, Егору Крутоголову, Григорию Решетнику и Михаилу Шаманову. Не менее трогательными были ответы.

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– Большинство пап находятся далеко от своих детей, а некоторые с начала войны их не видели, потому что служат в ВСУ и защищают Украину, как телеведущий и журналист Михаил Шаманов или солист группы Антитіла Тарас Тополя. Мы хотели сделать им сюрприз. Большинство отцов не знали, что в ролике будет включение с детьми.

Например, перед съемкой ведущему программы Свобода слова на ICTV и Єдиного марафону новин Вадиму Карпьяку сказали, что с ним должны записать интервью по поводу ордена За заслуги III степени, который в День журналиста ему вручил президент. Вадим провел Єдиний марафон, был уставшим, но съемочная группа попросила задержаться ради интервью. А вместо прессы он увидел детей. Его радости и удивлению не было предела, – рассказывает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

Что ты во мне любишь больше всего? Дети растрогали до слез звездных пап сюрпризом / 5 images

Чтобы сделать подобный сюрприз, пришлось подговаривать мам.