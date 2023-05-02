Старослов’янське свято Івана Купала відзначають 7 липня за новим стилем. Цей день вважається містичним. Тому незаміжні дівчата активно намагаються дізнатися свою долю за допомогою ворожіння.

Що потрібно робити на Івана Купала, щоб вийти заміж, розповідають Факти ICTV.

Що потрібно робити на Івана Купала, щоб вийти заміж

Замовляння навколо житнього поля

Існує повір’я, що дівчина, яка хоче вийти заміж, має роздягнутися догола і обійти тричі навколо житнього поля. Тоді вона присниться своєму коханому і він покличе її під вінець.

Ворожіння на вінках зі свічкою

Пускати вінки на воду – одне з найвідоміших обрядів на Івана Купала.

Незаміжні дівчата плетуть вінки зі свічкою, яку запалюють, коли пускають на воду. Якщо виріб потонув – не до добра, якщо ж пристав до берега – очікуйте весілля.

Ворожіння на травах

Незаміжній дівчині вночі потрібно зібрати трави і покласти під подушку. Якщо зранку в букеті буде 12 видів трав – на дівчину цього року чекає весілля.

Ворожіння на вінках

Дівчатам потрібно зібрати 12 видів рослин і зробити з них вінок.

Далі необхідно пустити вінок на воду, якщо він потоне – цьогоріч дівчина заміж не вийде; якщо ж відплив – незабаром зустріне нареченого.

Вважається, що в який бік занесе вінок, там і живе доля дівчини.

Ворожіння на ромашках

Для того, щоб дізнатися, чи є майбутнє з коханим, потрібно взяти дві ромашки. Бутони необхідно опустити у воду і спостерігати за тим, як вони пливуть. Якщо квіти розташовані одна поруч з одною, то ви будете разом. Якщо ж їх віднесло в різні боки – вам не судилося створити сім’ю.

Ворожіння на воску

Поламайте свічку на шматки і складіть їх в ложку. Після цього розігрійте над вогнем. Коли віск розплавиться, вилийте його у ємність із водою.