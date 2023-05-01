Івана Купала святкують у ніч з 6 на 7 липня. Цей день став магічним ще у дохристиянські часи. Він має містичні обряди і традиції, за допомогою яких предки дізнавалися свою долю.

Які були обряди в ніч на Івана Купала, розповідають Факти ICTV.

Обряди в ніч на Івана Купала

Обряди на кохання

Свічка. У давні часи, щоб притягнути до себе кохання, дівчата використовували червону свічку. Її запалювали і чекали, коли починав капати віск. Тоді промовляли: “Розтане свічка, але не розтане віра моя в кохання. Так подаруй мені, матінко-природо, чоловіка, щастя і віру в світле почуття. Амінь”. Після цього потрібно залишити запалену свічку ще на деякий час.

Трави. Потрібно залити окропом 50-60 г м’яти і материнки. Залишити на півгодини.

Далі додавали кілька крапель у напій чоловікові, про себе промовляючи: “Тепер мій ти навік. Мій коханий чоловік. Купальний сік тебе прив’яже і правильний шлях тобі вкаже”.

Обряди на гроші

Монети в склянці. У ніч з 6 на 7 липня опускали кілька монет в склянку з водою і ставили на підвіконня. Зранку монетки клали в гаманець і промовляли: “Івана Купала, для тебе я вночі монети купала. Тепер вони чисті, най допоможуть врятувати від злиднів”.

Монети у росі. Перед сном потрібно покласти в росу монети. Вранці їх розкладіть у будинку. Також можна використовувати джерельну воду.

Обряди на удачу

6 липня потрібно прийняти душ і промовляти такі слова: “Змиваю минуле, приймаю нове. На Івана Купала життя змінюю” та уявити погані моменти, які хочете залишити в минулому.