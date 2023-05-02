Старославянский праздник Ивана Купала отмечают 7 июля по новому стилю. Этот день считается мистическим. Поэтому незамужние девушки активно пытаются узнать свою судьбу с помощью гадания.

Что нужно делать на Ивана Купала, чтобы выйти замуж, рассказывают Факты ICTV.

Что нужно делать на Ивана Купала, чтобы выйти замуж

Заговоры вокруг ржаного поля

Существует поверье, что девушка, которая хочет выйти замуж, должна раздеться догола и обойти трижды вокруг ржаного поля. Тогда она приснится своему возлюбленному и он позовет ее под венец.

Гадание на венках со свечой

Пускать венки на воду — один из самых известных обрядов на Ивана Купала.

Незамужние девушки плетут венки со свечой, которую зажигают, когда пускают на воду. Если изделие утонуло — не к добру, если же пристало к берегу — ожидайте свадьбы.

Гадание на травах

Незамужней девушке ночью нужно собрать травы и положить под подушку. Если утром в букете будет 12 видов трав — девушку в этом году ждет свадьба.

Гадание на венках

Девушкам нужно собрать 12 видов растений и сделать из них венок.

Далее необходимо пустить венок на воду, если он утонет — в этом году девушка замуж не выйдет; если же отплывет — вскоре встретит жениха.

Считается что в какую сторону занесет венок, там и живет судьба девушки.

Гадание на ромашках

Для того, чтобы узнать, есть ли будущее с любимым, нужно взять две ромашки. Бутоны необходимо опустить в воду и наблюдать за тем, как они плывут. Если цветы находятся друг рядом с другом, то вы будете вместе. Если же их отнесло в разные стороны — вам не суждено создать семью.

Гадание на воске

Поломайте свечу на куски и сложите их в ложку. После этого разогрейте над огнем. Когда воск расплавится, вылейте его в емкость с водой.