Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Що подарувати дівчині на Новий рік: креативні ідеї

6 Грудня 2022, 13:20
Анна Голішевська Редакторка сайту
Подарунки
Джерело: Unsplash

До Нового року 2023 залишилося не так багато часу. Вже зараз пора подумати над тим, як здивувати та ощасливити рідних презентами, аби вони точно були в захваті.

Що подарувати дівчині на Новий рік 2023 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Недорогі та актуальні подарунки:

  • повербанк;
  • гірлянди на батарейках;
  • набір ароматичних свічок або паличок;
  • фотоальбом з вашими світлинами;
  • теплі рукавиці з новорічним принтом;
  • стильний гаманець;
  • набір пензликів для макіяжу;
  • будильник з різноманітними режимами та звуками;
  • світильник;
  • дзеркало з підсвіткою;
  • вафельниця;
  • органайзер для косметики;
  • плед;
  • корзинка з шоколадом;
  • вазон;
  • крісло-мішок;
  • радіо;
  • обкладинки на паспорти;
  • карта світу з дерева;
  • ліхтарик для читання;
  • Bluetooth-колонка;
  • м’яка іграшка з секретом (можна залишити в ній любовну записку);
  • блокнот;
  • чайний сервіз;
  • варення з ялинкових шишок;
  • музична скринька;
  • набір книжок;
  • толстовка з новорічним принтом.

Що подарувати дівчині на Новий рік: ідеї дорогих подарунків

Подарунки

Фото – Unsplash

  • набір натуральної косметики;
  • махровий халат з її ініціалами;
  • сейф;
  • електронна книга;
  • щось із побутової техніки (чого у неї немає);
  • телефон;
  • танцювальний килимок;
  • Starlink;
  • набір хорошої білизни;
  • вирівнювач для волосся;
  • годинник;
  • обігрівач;
  • автошкола або інші курси для саморозвитку;
  • сертифікат в улюблений магазин;
  • парфуми;
  • генератор;
  • картина сучасного художника.

Пам’ятні подарунки

Якщо ви хочете, аби подарунок залишився у дівчини на все життя, можна підібрати цікавий набір золотих прикрас. Наприклад, ланцюжок з кулоном або першою літерою її імені.

Зараз дивляться

Також можна придивитися до таких ідей:

  • снігова куля;
  • проєктор зоряного неба;
  • татуювання;
  • стрибок з парашутом;
  • подорож;
  • привітання в прямому ефірі радіохвилі;
  • квитки на концерт.
Читайте також:
ПодарункиПодарунки на Новий рік 2023: що можна подарувати до 400 грн

Теги
Новий Рік Подарунки Подарунки до свят
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь