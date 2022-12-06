До Нового року 2023 залишилося не так багато часу. Вже зараз пора подумати над тим, як здивувати та ощасливити рідних презентами, аби вони точно були в захваті.
Що подарувати дівчині на Новий рік 2023 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Недорогі та актуальні подарунки:
- повербанк;
- гірлянди на батарейках;
- набір ароматичних свічок або паличок;
- фотоальбом з вашими світлинами;
- теплі рукавиці з новорічним принтом;
- стильний гаманець;
- набір пензликів для макіяжу;
- будильник з різноманітними режимами та звуками;
- світильник;
- дзеркало з підсвіткою;
- вафельниця;
- органайзер для косметики;
- плед;
- корзинка з шоколадом;
- вазон;
- крісло-мішок;
- радіо;
- обкладинки на паспорти;
- карта світу з дерева;
- ліхтарик для читання;
- Bluetooth-колонка;
- м’яка іграшка з секретом (можна залишити в ній любовну записку);
- блокнот;
- чайний сервіз;
- варення з ялинкових шишок;
- музична скринька;
- набір книжок;
- толстовка з новорічним принтом.
Що подарувати дівчині на Новий рік: ідеї дорогих подарунків
- набір натуральної косметики;
- махровий халат з її ініціалами;
- сейф;
- електронна книга;
- щось із побутової техніки (чого у неї немає);
- телефон;
- танцювальний килимок;
- Starlink;
- набір хорошої білизни;
- вирівнювач для волосся;
- годинник;
- обігрівач;
- автошкола або інші курси для саморозвитку;
- сертифікат в улюблений магазин;
- парфуми;
- генератор;
- картина сучасного художника.
Пам’ятні подарунки
Якщо ви хочете, аби подарунок залишився у дівчини на все життя, можна підібрати цікавий набір золотих прикрас. Наприклад, ланцюжок з кулоном або першою літерою її імені.
Зараз дивляться
Також можна придивитися до таких ідей:
- снігова куля;
- проєктор зоряного неба;
- татуювання;
- стрибок з парашутом;
- подорож;
- привітання в прямому ефірі радіохвилі;
- квитки на концерт.