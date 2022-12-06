До Нового року 2023 залишилося не так багато часу. Вже зараз пора подумати над тим, як здивувати та ощасливити рідних презентами, аби вони точно були в захваті.

Що подарувати дівчині на Новий рік 2023 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Недорогі та актуальні подарунки:

повербанк;

гірлянди на батарейках;

набір ароматичних свічок або паличок;

фотоальбом з вашими світлинами;

теплі рукавиці з новорічним принтом;

стильний гаманець;

набір пензликів для макіяжу;

будильник з різноманітними режимами та звуками;

світильник;

дзеркало з підсвіткою;

вафельниця;

органайзер для косметики;

плед;

корзинка з шоколадом;

вазон;

крісло-мішок;

радіо;

обкладинки на паспорти;

карта світу з дерева;

ліхтарик для читання;

Bluetooth-колонка;

м’яка іграшка з секретом (можна залишити в ній любовну записку);

блокнот;

чайний сервіз;

варення з ялинкових шишок;

музична скринька;

набір книжок;

толстовка з новорічним принтом.

Що подарувати дівчині на Новий рік: ідеї дорогих подарунків

набір натуральної косметики;

махровий халат з її ініціалами;

сейф;

електронна книга;

щось із побутової техніки (чого у неї немає);

телефон;

танцювальний килимок;

Starlink;

набір хорошої білизни;

вирівнювач для волосся;

годинник;

обігрівач;

автошкола або інші курси для саморозвитку;

сертифікат в улюблений магазин;

парфуми;

генератор;

картина сучасного художника.

Пам’ятні подарунки

Якщо ви хочете, аби подарунок залишився у дівчини на все життя, можна підібрати цікавий набір золотих прикрас. Наприклад, ланцюжок з кулоном або першою літерою її імені.

Зараз дивляться

Також можна придивитися до таких ідей: