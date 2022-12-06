До Нового года 2023 осталось не так уж много времени. Уже сейчас пора подумать о том, как удивить и осчастливить родных презентами, чтобы они точно пришли в восторг.
Что подарить девушке на Новый год 2023 читайте в материале Фактов ICTV.
Недорогие и актуальные подарки:
- пауэрбанк;
- гирлянды на батарейках;
- набор ароматических свечей или палочек;
- фотоальбом с вашими фотографиями;
- теплые варежки с новогодним принтом;
- стильный кошелек;
- набор кистей для макияжа;
- будильник с разными режимами и звуками;
- светильник;
- зеркало с подсветкой;
- вафельница;
- органайзер для косметики;
- плед;
- корзинка с шоколадом;
- горшок;
- кресло-мешок;
- радио;
- обложки на паспорта;
- карта мира с деревом;
- фонарик для чтения;
- Bluetooth-колонка;
- мягкая игрушка с секретом (можно зашить в нее любовную записку);
- блокнот;
- чайный сервиз;
- варенье из елочных шишек;
- музыкальная шкатулка;
- набор книг;
- толстовка с новогодним принтом.
Что подарить девушке на Новый год: идеи дорогих подарков
- набор натуральной косметики;
- махровый халат с ее инициалами;
- сейф;
- электронная книга;
- что-то из бытовой техники (чего у нее нет);
- телефон;
- танцевальный коврик;
- Starlink;
- набор хорошего белья;
- выравниватель для волос;
- часы;
- обогреватель;
- автошкола или другие курсы для саморазвития;
- сертификат в любимый магазин;
- духи;
- генератор;
- картина современного художника.
Памятные подарки
Если вы хотите, чтобы подарок остался у девушки на всю жизнь, можно подобрать интересный набор золотых украшений. Например, цепочку с кулоном или первой буквой ее имени.
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Также можно присмотреться к следующим идеям:
- снежный шар;
- проектор звездного неба;
- татуировка;
- прыжок с парашютом;
- путешествие;
- приветствие в прямом эфире радиоволны;
- билеты на концерт.
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