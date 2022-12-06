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Что подарить девушке на Новый год: креативные идеи

6 декабря 2022, 13:20
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунки
Источник: Unsplash

До Нового года 2023 осталось не так уж много времени. Уже сейчас пора подумать о том, как удивить и осчастливить родных презентами, чтобы они точно пришли в восторг.

Что подарить девушке на Новый год 2023 читайте в материале Фактов ICTV.

Недорогие и актуальные подарки:

  • пауэрбанк;
  • гирлянды на батарейках;
  • набор ароматических свечей или палочек;
  • фотоальбом с вашими фотографиями;
  • теплые варежки с новогодним принтом;
  • стильный кошелек;
  • набор кистей для макияжа;
  • будильник с разными режимами и звуками;
  • светильник;
  • зеркало с подсветкой;
  • вафельница;
  • органайзер для косметики;
  • плед;
  • корзинка с шоколадом;
  • горшок;
  • кресло-мешок;
  • радио;
  • обложки на паспорта;
  • карта мира с деревом;
  • фонарик для чтения;
  • Bluetooth-колонка;
  • мягкая игрушка с секретом (можно зашить в нее любовную записку);
  • блокнот;
  • чайный сервиз;
  • варенье из елочных шишек;
  • музыкальная шкатулка;
  • набор книг;
  • толстовка с новогодним принтом.

Что подарить девушке на Новый год: идеи дорогих подарков

Подарунки

Фото: Unsplash

  • набор натуральной косметики;
  • махровый халат с ее инициалами;
  • сейф;
  • электронная книга;
  • что-то из бытовой техники (чего у нее нет);
  • телефон;
  • танцевальный коврик;
  • Starlink;
  • набор хорошего белья;
  • выравниватель для волос;
  • часы;
  • обогреватель;
  • автошкола или другие курсы для саморазвития;
  • сертификат в любимый магазин;
  • духи;
  • генератор;
  • картина современного художника.

Памятные подарки

Если вы хотите, чтобы подарок остался у девушки на всю жизнь, можно подобрать интересный набор золотых украшений. Например, цепочку с кулоном или первой буквой ее имени.

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Также можно присмотреться к следующим идеям:

  • снежный шар;
  • проектор звездного неба;
  • татуировка;
  • прыжок с парашютом;
  • путешествие;
  • приветствие в прямом эфире радиоволны;
  • билеты на концерт.
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