До Нового года 2023 осталось не так уж много времени. Уже сейчас пора подумать о том, как удивить и осчастливить родных презентами, чтобы они точно пришли в восторг.

Что подарить девушке на Новый год 2023 читайте в материале Фактов ICTV.

Недорогие и актуальные подарки:

пауэрбанк;

гирлянды на батарейках;

набор ароматических свечей или палочек;

фотоальбом с вашими фотографиями;

теплые варежки с новогодним принтом;

стильный кошелек;

набор кистей для макияжа;

будильник с разными режимами и звуками;

светильник;

зеркало с подсветкой;

вафельница;

органайзер для косметики;

плед;

корзинка с шоколадом;

горшок;

кресло-мешок;

радио;

обложки на паспорта;

карта мира с деревом;

фонарик для чтения;

Bluetooth-колонка;

мягкая игрушка с секретом (можно зашить в нее любовную записку);

блокнот;

чайный сервиз;

варенье из елочных шишек;

музыкальная шкатулка;

набор книг;

толстовка с новогодним принтом.

Что подарить девушке на Новый год: идеи дорогих подарков

набор натуральной косметики;

махровый халат с ее инициалами;

сейф;

электронная книга;

что-то из бытовой техники (чего у нее нет);

телефон;

танцевальный коврик;

Starlink;

набор хорошего белья;

выравниватель для волос;

часы;

обогреватель;

автошкола или другие курсы для саморазвития;

сертификат в любимый магазин;

духи;

генератор;

картина современного художника.

Памятные подарки

Если вы хотите, чтобы подарок остался у девушки на всю жизнь, можно подобрать интересный набор золотых украшений. Например, цепочку с кулоном или первой буквой ее имени.

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