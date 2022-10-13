У нинішніх умовах дуже важливо залишатися на зв’язку з близькими та знати останні новини. Не завжди можна підзарядити смартфон, і на допомогу приходить powerbank. З його допомогою можна підживити пристрій, і від цього може залежати життя.

Powerbank – це зовнішній акумулятор, за допомогою якого можна зарядити електроніку – смартфони, навушники, планшети, розумний годинник, ноутбуки й так далі. Більшість таких гаджетів заряджаються від мережі й зберігають заряд стільки, скільки знадобиться.

На тлі планових відключень світла по всій Україні можна залишитися без зв’язку в найнезручніший момент. Саме тому багато хто зараз задумався про вибір powerbank. Таких пристроїв зараз на ринку величезна кількість, і дуже важливо вибрати той, що підійде під персональні вимоги.

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На які критерії звертати увагу при виборі powerbank

Головні критерії щодо вибору powerbank – це місткість, сила вихідного струму, сила вхідного струму та тип батареї.

Серед інших – дизайн та наявність вбудованого кабелю, який також потрібно підібрати правильно.

Основним критерієм є місткість – вона повинна бути мінімум у 2,5 раза більша, ніж місткість батареї смартфона. Наприклад, якщо в телефоні акумулятор на 3000 мА/год, то в powerbank повинні бути щонайменше 8 000 – 10 000 мА/год.

Більшість людей вибирають зовнішні акумулятори місткістю від 10000 до 20000 мА/год. Раніше користувалися популярністю 2500-5000 мА/год, але зі збільшенням місткості батареї у смартфонах зросли потреби великих powerbank.

Ще одним важливим параметром є сила вихідного струму. Саме цей критерій свідчить про те, з якою швидкістю зарядиться ваш гаджет. Більшість смартфонів легко сприймають струм 1А, але для планшетів необхідно від 2А. Ще одним важливим параметром є підтримка швидкого заряджання. Технологія має бути як у смартфоні, так і в powerbank.

Наступний критерій – сила вхідного струму. Він визначає, з якою швидкістю заряджається зовнішній акумулятор від мережі. Як правило, вхідний струм варіюється від 1А до 2.4А. Рекомендується купувати пристрій із силою струму щонайменше 2А.

Важливим параметром можна назвати й тип батареї – їх лише два. Це літій-іонні та літій-полімерні акумулятори. Головне, що потрібно знати про банки з першим типом батареї – це те, що вага в цих пристроях безпосередньо залежить від кількості та якості елементів живлення, що використовується в батареї.

Легкий powerbank не може бути містким – у цьому випадку продавець перебільшує реальний об’єм акумулятора.

Літій-полімерний акумулятор – це вдосконалена конструкція літій-іонного акумулятора. Банки з таким типом батареї зазвичай тонші, менше залежать від температури навколишнього середовища, але це позначається на ціні.

5 порад щодо вибору powerbank

Powerbank відомих брендів (Samsung, Asus, Xiaomi, Huawei, TP-link), по-перше, безпечніші, по-друге – заявлені виробником характеристики відповідатимуть товару.

Пластиковий powerbank сам по собі легший і його важче подряпати, ніж залізний варіант. Але корпус далеко не головне у цьому аксесуарі.

Другий USB-роз’єм у powerbank не тільки дозволить заряджати відразу два гаджети, але й стане запасним у разі ламання першого, що буває досить рідко.

Індикатор заряду або дисплей покаже, скільки залишилося енергії в портативній батареї – без нього знайти powerbank досить важко.

Комплекти до powerbank відрізняються: деяких з них можна знайти не тільки кабель, а й чохол.

Скільки зараз коштують powerbank

За сучасні зовнішні акумулятори доведеться заплатити чималі гроші. Якщо не дивитися на powerbank перевірених виробників, то за версію з 10 000 мА\год доведеться заплатити від 1 тис. грн. Зате в сучасних аксесуарах є індикатор заряду, який не підведе у потрібний момент.