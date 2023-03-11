11 березня у православних вірян друга батьківська субота під час Великого посту. У цей період необхідно вшановувати пам’ять померлих рідних у храмі або вдома, молитися, ставити свічки і провідувати могили.

Як і в інші важливі дати, на цю також існують свої традиції, крім тих, що написані вище, також можна приносити в церкву їжу для нужденних і передавати записку з іменами покійних рідних і близьких, щоб їх зачитав священнослужитель під час заупокійного богослужіння. Є на батьківську суботу і заборони.

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Що не можна робити під час другої батьківської суботи:

згадувати про покійного в поганому контексті;

не варто плакати за померлим, оскільки це може принести тривогу;

непотрібно влаштовувати гучні гуляння та вечірки;

не можна поминати покійних алкоголем;

не варто залишати міцні напої на кладовищі;

не можна приносити до церкви м’ясні продукти і спиртні напої, виняток – кагор.

Наступна батьківська субота припадає на 25 березня, проте не варто їх плутати із Вселенськими батьківськими суботами, яких усього дві. У 2023 році перша – М’ясопусна, була 18 лютого, друга – Троїцька, буде 3 червня.