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Що не можна робити під час другої батьківської суботи – заборони

11 Березня 2023, 06:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
церковь
Джерело: Pexels

11 березня у православних вірян друга батьківська субота під час Великого посту. У цей період необхідно вшановувати пам’ять померлих рідних у храмі або вдома, молитися, ставити свічки і провідувати могили.

Як і в інші важливі дати, на цю також існують свої традиції, крім тих, що написані вище, також можна приносити в церкву їжу для нужденних і передавати записку з іменами покійних рідних і близьких, щоб їх зачитав священнослужитель під час заупокійного богослужіння. Є на батьківську суботу і заборони.

 

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Що не можна робити під час другої батьківської суботи:

  • згадувати про покійного в поганому контексті;
  • не варто плакати за померлим, оскільки це може принести тривогу;
  • непотрібно влаштовувати гучні гуляння та вечірки;
  • не можна поминати покійних алкоголем;
  • не варто залишати міцні напої на кладовищі;
  • не можна приносити до церкви м’ясні продукти і спиртні напої, виняток – кагор.

Наступна батьківська субота припадає на 25 березня, проте не варто їх плутати із Вселенськими батьківськими суботами, яких усього дві. У 2023 році перша – М’ясопусна, була 18 лютого, друга – Троїцька, буде 3 червня.

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