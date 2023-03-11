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Что нельзя делать во время второй родительской субботы — запреты

11 марта 2023, 06:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
церковь
Источник: Pexels

11 марта у православных верующих вторая родительская суббота во время Великого поста. В этот период необходимо чтить память умерших родных в храме или дома, молиться, ставить свечи и проведывать могилы.

Как и в другие важные даты, на эту также существуют свои традиции, помимо тех, что написаны выше, также можно приносить в церковь пищу для нуждающихся и передавать записку с именами покойных родных и близких, чтобы их зачитал священнослужитель во время заупокойного богослужения. Есть на родительскую субботу и запреты.

 

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Что нельзя делать во время второй родительской субботы:

  • вспоминать о покойном в плохом контексте;
  • не стоит плакать за умершим, поскольку это может принести тревогу;
  • ненужно устраивать шумные гуляния и вечеринки;
  • нельзя поминать усопших алкоголем;
  • не стоит оставлять крепкие напитки на кладбище;
  • нельзя приносить в церковь мясные продукты и спиртные напитки, исключение — кагор.

Следующая родительская суббота приходится на 25 марта, однако не стоит их путать с Вселенскими родительскими субботами, которых всего две. В 2023 году первая — Мясопустная, была 18 февраля, вторая — Троицкая, будет 3 июня.

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