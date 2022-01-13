Щедрий вечір, або Маланку в Україні святкують 13 січня, напередодні Старого Нового року.
За традиціями, вночі 13 січня діти ходять щедрувати, а молодь вбирається у Маланку чи козу. Вранці хлопці йдуть засівати, а дівчата вночі ворожать, аби дізнатися своє майбутнє.
Існує безліч щедрівок на Старий Новий рік українською мовою. Одна з найбільш відомих – Щедрий вечір, добрий вечір.
Факти ICTV підготували текст щедрівки Щедрий вечір, добрий вечір, яка додасть настрою у цей святковий вечір.
Щедрий вечір, добрий вечір: текст щедрівки
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Щедрий вечір, добрий вечір: відео щедрівки
Новий рік в Україні почали відзначати двічі після того, як ввели григоріанський календар. Згідно з минулим юліанським календарем, різниця між Старим і Новим Роком на початок XX століття становила 13 днів.
Найголовніші традиції святкування Старого Нового року – зібрати всю родину за одним столом, їсти смачні делікатеси та співати колядки. Для деяких людей цей день – одна з причин зустрітися з близькими.