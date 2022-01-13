Щедрий вечір, або Маланку в Україні святкують 13 січня, напередодні Старого Нового року.

За традиціями, вночі 13 січня діти ходять щедрувати, а молодь вбирається у Маланку чи козу. Вранці хлопці йдуть засівати, а дівчата вночі ворожать, аби дізнатися своє майбутнє.

Існує безліч щедрівок на Старий Новий рік українською мовою. Одна з найбільш відомих – Щедрий вечір, добрий вечір.

Факти ICTV підготували текст щедрівки Щедрий вечір, добрий вечір, яка додасть настрою у цей святковий вечір.

Щедрий вечір, добрий вечір: текст щедрівки

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

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Щедрий вечір, добрий вечір: відео щедрівки

Новий рік в Україні почали відзначати двічі після того, як ввели григоріанський календар. Згідно з минулим юліанським календарем, різниця між Старим і Новим Роком на початок XX століття становила 13 днів.

Найголовніші традиції святкування Старого Нового року – зібрати всю родину за одним столом, їсти смачні делікатеси та співати колядки. Для деяких людей цей день – одна з причин зустрітися з близькими.