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Щедрий вечір, добрий вечір: текст найвідомішої щедрівки

13 Січня 2022, 17:02
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
щедрівки, колядки, старий Новий рік
Джерело: Depositphotos

Щедрий вечір, або Маланку в Україні святкують 13 січня, напередодні Старого Нового року.

За традиціями, вночі 13 січня діти ходять щедрувати, а молодь вбирається у Маланку чи козу. Вранці хлопці йдуть засівати, а дівчата вночі ворожать, аби дізнатися своє майбутнє.

Існує безліч щедрівок на Старий Новий рік українською мовою. Одна з найбільш відомих – Щедрий вечір, добрий вечір.

Факти ICTV підготували текст щедрівки Щедрий вечір, добрий вечір, яка додасть настрою у цей святковий вечір.

Щедрий вечір, добрий вечір: текст щедрівки

Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

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Новий рік в Україні почали відзначати двічі після того, як ввели григоріанський календар. Згідно з минулим юліанським календарем, різниця між Старим і Новим Роком на початок XX століття становила 13 днів.

Найголовніші традиції святкування Старого Нового року – зібрати всю родину за одним столом, їсти смачні делікатеси та співати колядки. Для деяких людей цей день – одна з причин зустрітися з близькими.

Теги
Старий Новий рік , Щедрий вечір
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