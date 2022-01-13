Щедрый вечер или Маланку в Украине празднуют 13 января, накануне Старого Нового года.

По традиции ночью 13 января дети ходят щедровать, а молодежь наряжается в Маланку или козу. Утром ребята идут засевать, а девушки ночью гадают, чтобы узнать свое будущее.

Существует множество щедровок на Старый Новый год на украинском языке. Одна из самых известных – Щедрий вечір, добрий вечір.

Факты ICTV подготовили текст щедровки Щедрий вечір, добрий вечір, которая добавит настроения в этот праздничный вечер.

Щедрий вечір, добрий вечір: текст щедровки

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Читайте также: Как посевать на Старый Новый год 2022

Новый год в Украине начали отмечать дважды после того, как ввели григорианский календарь. Согласно прошлому, юлианскому календарю разница между Старым и Новым Годом на начало ХХ века составляла 13 дней.

Самые главные традиции празднования Старого Нового года — собрать всю семью за одним столом, есть вкусные деликатесы и петь колядки. Для некоторых людей этот день — одна из причин встретиться с близкими.