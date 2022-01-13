Щедрый вечер или Маланку в Украине празднуют 13 января, накануне Старого Нового года.
По традиции ночью 13 января дети ходят щедровать, а молодежь наряжается в Маланку или козу. Утром ребята идут засевать, а девушки ночью гадают, чтобы узнать свое будущее.
Существует множество щедровок на Старый Новый год на украинском языке. Одна из самых известных – Щедрий вечір, добрий вечір.
Факты ICTV подготовили текст щедровки Щедрий вечір, добрий вечір, которая добавит настроения в этот праздничный вечер.
Щедрий вечір, добрий вечір: текст щедровки
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Новый год в Украине начали отмечать дважды после того, как ввели григорианский календарь. Согласно прошлому, юлианскому календарю разница между Старым и Новым Годом на начало ХХ века составляла 13 дней.
Самые главные традиции празднования Старого Нового года — собрать всю семью за одним столом, есть вкусные деликатесы и петь колядки. Для некоторых людей этот день — одна из причин встретиться с близкими.