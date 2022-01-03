Ось і настав Новий рік 2022, але попереду ще Різдво, 7 січня. Святкова лихоманка не закінчена – не всі подарунки подаровані та не всі фільми переглянуті.

Доброю традицією є перегляд новорічних та різдвяних кінострічок. По телевізору транслюють Гаррі Поттера, Сам удома, Іронію долі та багато інших фільмів, які асоціюються з цим чарівним часом. І не дарма, оскільки події в них розгортаються взимку, ми бачимо, як герої зустрічають Новий рік, проводять Різдво та незмінний атрибут всього цього – святковий стіл.

Факти ICTV пропонують вам пройти тест на знання улюблених святкових кінострічок – що їдять на Новий рік та Різдво герої фільмів.

Якщо ви все ще думаєте, які фільми можна подивитися в новорічний період, то скористайтеся списком із нашого тесту. Святковий настрій гарантований.

Крім того, з 1 січня для глядачів HBO вже доступний спеціальний епізод Гаррі Поттера, який отримав назву Повернення до Гоґвортсу. Він присвячений 20-річчю Гаррі Поттера.

У стрічці з’являться головні герої з оригінальної серії картин і відомі актори другого плану. Вони зустрічаються разом у великому новорічному залі, згадують процес зйомок та діляться яскравими емоціями.

Трейлер спецепізоду Повернення в Гоґвортс – дивіться на Фактах ICTV.