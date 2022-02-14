14 лютого весь світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

Факти ICTV підготували привітання з Днем святого Валентина у прозі, щоб ви могли надіслати їх своїй другій половинці.

Привітання у прозі з Днем святого Валентина

Кохання – це неоціненний дар, який я отримав завдяки тобі. Дякую, що у мене є можливість відчути це прекрасне почуття. Вітаю з найромантичнішим святом!

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Шекспір, Костенко, Блок та Франко писали про кохання, проте навіть їхніх віршів недостатньо, щоб описати мої почуття до тебе. З Днем святого Валентина! Сподіваюся, святий довгі роки буде покровителем нашого кохання та сімейного щастя.

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Коханий, ти потрібен мені як повітря! Моє життя не буде таким самим яскравим та виразним, якщо тебе не буде поруч. Кохання – це дар, який допоможе нам пережити будь-які негаразди.

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Того дня, коли я зустрів тебе, Амур точно мав гарний настрій та гострі стріли, бо влучив мені в саме серденько. Дякую йому за влучність, а тобі за кохання, яке даруєш мені щодня. Я можу назвати себе щасливцем та улюбленцем долі, бо у моєму житті є ти. Зі святом, кохана!

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З Днем святого Валентина, кохана! Жодна квітка на світі не зрівняється з ароматом твого тіла! А його вигини настільки привабливі й досконалі, що жоден художник не передасть красу твого тіла на полотні! Твої очі блищать для мене яскравіше за будь-яку відому зірку! Ти – сама досконалість, я люблю тебе! З Днем святого Валентина!

Історія Дня святого Валентина

Загалом існує кілька легенд щодо Дня святого Валентина, але найпоширеніша про священника Валентина, який таємно вінчав закохані пари. Римський імператор Клавдій II готувався завоювати весь світ, проте в його армії було не так багато воїнів. Імператор був упевнений, що це через сімейне життя. Мовляв, воїни йому надто багато часу приділяють. Тому він видав декрет, в якому йшлося, що солдатам забороняється одружуватися під час проходження військової служби.

Однак молодий священник Валентин, який займався також природничими науками та медициною, вирішив піти наперекір наказу Клавдія, і почав вінчати пари таємно. У результаті імператор дізнався про це і наказав стратити священника.

До речі, у цій легенді пояснюється і поява любовних листівок – валентинок. Поки священник у в’язниці чекав на виконання вироку, він закохався в сліпу дочку тюремника. Використовуючи свої знання, він вилікував дівчину.

А перед стратою він надіслав їй прощальне послання, яке підписав: Від твого Валентина.

14 лютого 269 року Валентину відрубали голову за непокору імператору.