14 февраля весь мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем святого Валентина в прозе, чтобы вы могли отправить их своей второй половинке.

Поздравления в прозе с Днем святого Валентина

Любовь – это бесценный дар, который я получил благодаря тебе. Спасибо, что у меня есть возможность испытать это прекрасное чувство. Поздравляю с самым романтичным праздником!

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Шекспир, Костенко, Блок и Франко писали о любви, но даже их стихов недостаточно, чтобы описать мои чувства к тебе. С Днем ​​святого Валентина! Надеюсь, святой долгие годы будет покровителем нашей любви и семейного счастья.

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Любимый, ты нужен мне как воздух! Моя жизнь не будет такой же яркой и выразительной, если тебя не будет рядом. Любовь – это дар, который поможет нам пережить любые невзгоды.

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В день, когда я встретил тебя, у Амура точно было хорошее настроение и острые стрелы, потому что он попал мне в самое сердце. Спасибо ему за меткость, а тебе за любовь, которую даришь мне каждый день. Я могу назвать себя счастливчиком и любимцем судьбы, потому что в моей жизни есть ты. С праздником, любимая!

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С Днем ​​святого Валентина, любимая! Ни один цветок на свете не сравнится с ароматом твоего тела! А изгибы твоего тела настолько обаятельны и совершенны, что ни один художник не передаст его красоту на холсте! Твои глаза блестят для меня ярче любой известной звезды! Ты – само совершенство, я люблю тебя! С Днем ​​святого Валентина!

История Дня святого Валентина

В целом, существует несколько легенд относительно Дня святого Валентина, но самая распространенная о священнике Валентине, который тайно венчал влюбленные пары. В 269 году римский император Клавдий II готовился завоевать весь мир, однако в его армии было не так много воинов. Император был уверен, что это из-за семейной жизни. Мол, воины ей слишком много времени уделяют. Поэтому он издал декрет, в котором говорилось, что солдатам запрещается жениться во время прохождения военной службы.

Однако молодой священник Валентин, который занимался также естественными науками и медициной, решил пойти наперекор приказу Клавдия, и начал венчать пары тайно. В итоге император узнал об этом и приказал казнить священника.

Кстати, в этой легенде объясняется и появление любовных открыток — валентинок. Пока священник в тюрьме ждал исполнения приговора, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Используя свои знания, он вылечил девушку.

А перед казнью он отправил ей прощальное послание, которое подписал: От твоего Валентина.

14 февраля 269 года Валентину отрубили голову за неповиновение императору.