День вишиванки 2022 в Україні святкують 19 травня. Ця традиційна вишита сорочка – не тільки красивий предмет гардеробу, але й важлива складова нашої національності, історії та культури.

Ми підготували 10 цікавих фактів про вишиванку, яких ви точно не знали.

Вишиванка як модний тренд

Модний тренд – носити вишиванку з повсякденним одягом започаткував ще Іван Франко.

Український поет першим вдягнув вишивану сорочку із піджаком – саме в такому вигляді він зображений на 20-гривневій купюрі.

Хто міг вишивати сорочки

Раніше вишивати національні сорочки могли тільки жінки. Вважалося, що так вони вкладають у виріб позитивну енергетику. Така сорочка символізує вірність, добро та кохання.

Обряди під час вишивання

Перш ніж взятися за вишивання сорочки, дівчина мала поститися та молитися. Крім того, за вишивання можна було сідати тільки з чистими руками.

Сакральне значення вишиванки

Вишиванка завжди мала сакральне значення для українців. Першу вишиту сорочку немовляти обробляли церковними свічками, які використовувались під час його хрещення.

Для чоловіка вишиванку шила його дружина, але зробити це вона мала ще до заміжжя.

Під час вишивання орнаменту дівчина проговорювала спеціальне замовляння. Сорочка мала бути символом вірності, тож у народі казали: Якою білою є сорочка на тілі, таким щоб і чоловік до жінки був.

Якщо після прання тканина не втратила своєї білизни – чоловік вірний дружині, а якщо посіріла чи полиняла – сталася зрада.

Особливі вишиванки створювались і для посівного сезону, вони мали допомогти притягнути багатий врожай.

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Вік вишиванок

Вишиванки з’явились ще за часів скіфів. Раніше вчені знайшли на Черкащині срібні прикраси з фігурками чоловіків у одязі, оздобленому вишивкою.

Детальний аналіз засвідчив, що ці візерунки були ідентичні з українським вбранням.

Також про скіфські вишиванки згадував у свої працях стародавній історик Геродот.

Чому раніше на вишиванках не було маків

Квітки маків, які можна зустріти на сучасних вишиванках, широкого поширення набули лише наприкінці XX ст. Насправді маки символізували печаль і смерть.

Білосніжні вишиванки

Найвишуканішою та найтоншою вважають вишивку білими нитками по білій тканині. Такі візерунки нагадують мереживо.

Білосніжні вишиванки носила європейська знать або українська шляхта. Використовували такі сорочки як натільні.

Найкольоровіші регіони

Кожен регіон України має власні кольори та орнаменти для оздоблення вишиванок, найбарвистіші з них на Поділлі та в західних регіонах.

До прикладу, подільські майстри прикрашають сорочки всіма барвами і навіть срібними чи золотими нитками.

А от на Тернопільщині вишивкою прикрашають лише один елемент сорочки, наприклад рукав чи комірець.

Розмаїття швів

Існує понад 200 різноманітних старовинних швів на основі 20 технік вишивання. Найпоширенішими з них є гладь, низь, колосковий шов, кручений шов, вузлики, вирізання, виколювання, мережка та плетінка.

А от хрестик прийшов в Україну лише у XIX ст., коли європейська компанія Brocard почала використовувати для своїх парфумів пакування із зображеннями схем для вишивки.

Вишиванка на телебаченні

Першим телеведучим, який з’явився у прямому ефірі у вишиванці, був Андрій Шевченко.

Він одягнув її в прямому ефірі телемарафону Ніч виборів у 2004 році.