День вышиванки 2024 году в Украине празднуют 16 мая. Праздник приходится на четверг, и он затрагивает символ нашей аутентичности, который передается с поколения в поколение.

Факты ICTV подготовили 10 интересных фактов о вышиванках, которые мало кто знает.

День вышиванки: интересные факты

Необычной информацией можно удивить своих друзей и близких — они точно не будут ожидать услышать ваши глубокие знания о вышиванке.

Вышиванка как модный тренд

Носить ежедневно вышиванку решил и известный поэт Иван Франко.

Он одним из первых надел вышитую рубашку с пиджаком, и в таком видео он появился на 20-гривневой купюре.

Кто мог вышивать рубашки

Раньше это могли делать только женщины, поскольку они якобы вкладывали в свою работу позитивную энергетику. Впрочем, и даже сегодня такая рубашка символизирует верность, добро и любовь.

Обряды во время вышивания

Перед вышивкой, девушка должна была обязательно поститься и молиться. Кстати, руки также должны быть идеально чистыми.

Сакральное значение вышиванки

Вышиванка — это не только красивое одеяние, но и символ с сакральным значением для украинцев. По традиции, наш предки первую вышитую рубашку младенца обрабатывали церковными свечами после крещения.

Муж получал вышиванку только от жены, но рубашка должна была быть вышитой еще до замужества.

Чтобы орнамент имел силу, девушка должна произносить заговор. Только тогда рубашка станет символом верности.

Наши предки верили, что вышиванка также поможет урожайности, от которого и зависело благополучие семьи.

Возраст вышиванок

Вышиванки появились еще во времена скифов. Археологи не раз находили на территории Черкасской области серебряные украшения с фигурками мужчин в одежде, украшенной вышивкой. Как оказалось, узоры были идентичны орнаментам местных вышиванок.

Почему раньше на вышиванках не было маков

Цветы маков, которые можно встретить на современных вышиванках, не были популярными до конца XX века. Наши предки символизировали мак как печаль и смерть.

Белоснежные вышиванки

В народе считается, что самой изысканной и утонченной является вышиванка с белыми нитями по белой ткани. Узоры визуально напоминают кружево, и в давние времена такое одеяние носила европейская знать или украинская шляхта.

Самые разноцветные регионы

Цвет и орнамент вышиванки зависел от региона, в котором она создавалась. Считается, что самые разноцветные из них на Подолье и в западных регионах. Подольские мастера украшают рубашки всеми цветами и даже серебряными или золотыми нитями.

Разнообразие швов

Существует более 200 разнообразных старинных швов на основе 20 техник вышивания. Чаще всего используют гладь, низь, колосковый шов, витой шов, узелки, вырезания, выкалывание, сетка и плетенка.

Крестик у нас появился в XIX веке, когда европейская компания Brocard начала использовать для своих духов упаковку с изображениями схем для вышивки.

Вышиванка на телевидении

Первым телеведущим, появившимся в прямом эфире в вышиванке, был Андрей Шевченко.

Он надел ее в прямом эфире телемарафона Ночь выборов в 2004 году.