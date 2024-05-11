Церковний календар на червень 2024 року містить у собі чимало важливих дат. На перший місяць літа припадає Трійця, Різдво святого Іоанна Хрестителя, День святих апостолів Петра і Павла.

З 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а тому звичні дати свят змінилися – змістилися на 13 днів назад. Щоб знати, що і коли відзначати в перший місяць спекотної пори, Факти ICTV склали для вас календар церковних свят на червень 2024. Ознайомтеся з ним, щоб не пропустити ключові дати.

Церковні свята в червні 2024 року

1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним

2 червня – святого Никифора

3 червня – святого мученика Лукіліана і тих, що з ним

4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського

5 червня – святого священномученика Доротея, святого мученика Косьми, Передання свята Преполовіння

6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Вісаріона чудотворця

7 червня – святого священномученика Теодота

8 червня – Перенесення мощей святого великомученика Теодора Тирона

9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського, Неділя Сліпонародженого

10 червня – святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського

11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави

12 червня – Великодній передання, преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського

13 червня – Вознесіння Господнє , святої мучениці Акіліни

, святої мучениці Акіліни 14 червня – святого пророка Єлисея

15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Ієроніма

16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;

17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія

18 червня – святого мученика Леонтія

19 червня – святого апостола Іуди, брата Господнього по плоті

20 червня – святого священномученика Мефодія, єпископа Патарського

21 червня – Передання Вознесіння, святого мученика Юліана Тарсійського

22 червня – Субота заупокійна, святого священномученика Євсевія

23 червня – Свята Трійця (П’ятидесятниця) , Зіслання Святого Духа

, Зіслання Святого Духа 24 червня – Різдво чесного і славного пророка Іоанна Хрестителя , понеділок Святого Духа

, понеділок Святого Духа 25 червня – святої преподобномучениці Февронії

26 червня – преподобного Давида у Фессалоніці, блаженного священномученика Андрія Іщака

27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших, блаженного священномученика Омеляна Ковча

28 червня – Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана

29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла , Передання П’ятидесятниці

, Передання П’ятидесятниці 30 червня – неділя всіх святих, Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів, блаженного священномученика Василя Величковського.