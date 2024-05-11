Церковний календар на червень 2024 року містить у собі чимало важливих дат. На перший місяць літа припадає Трійця, Різдво святого Іоанна Хрестителя, День святих апостолів Петра і Павла.
З 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, а тому звичні дати свят змінилися – змістилися на 13 днів назад. Щоб знати, що і коли відзначати в перший місяць спекотної пори, Факти ICTV склали для вас календар церковних свят на червень 2024. Ознайомтеся з ним, щоб не пропустити ключові дати.
Церковні свята в червні 2024 року
- 1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним
- 2 червня – святого Никифора
- 3 червня – святого мученика Лукіліана і тих, що з ним
- 4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського
- 5 червня – святого священномученика Доротея, святого мученика Косьми, Передання свята Преполовіння
- 6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Вісаріона чудотворця
- 7 червня – святого священномученика Теодота
- 8 червня – Перенесення мощей святого великомученика Теодора Тирона
- 9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського, Неділя Сліпонародженого
- 10 червня – святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського
- 11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави
- 12 червня – Великодній передання, преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського
- 13 червня – Вознесіння Господнє, святої мучениці Акіліни
- 14 червня – святого пророка Єлисея
- 15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Ієроніма
- 16 червня – Неділя Святих Отців I Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;
- 17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія
- 18 червня – святого мученика Леонтія
- 19 червня – святого апостола Іуди, брата Господнього по плоті
- 20 червня – святого священномученика Мефодія, єпископа Патарського
- 21 червня – Передання Вознесіння, святого мученика Юліана Тарсійського
- 22 червня – Субота заупокійна, святого священномученика Євсевія
- 23 червня – Свята Трійця (П’ятидесятниця), Зіслання Святого Духа
- 24 червня – Різдво чесного і славного пророка Іоанна Хрестителя, понеділок Святого Духа
- 25 червня – святої преподобномучениці Февронії
- 26 червня – преподобного Давида у Фессалоніці, блаженного священномученика Андрія Іщака
- 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших, блаженного священномученика Омеляна Ковча
- 28 червня – Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана
- 29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла, Передання П’ятидесятниці
- 30 червня – неділя всіх святих, Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів, блаженного священномученика Василя Величковського.
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