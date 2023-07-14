Рада змінила дати трьох свят в Україні – тепер Різдво офіційно відзначатимуть 25 грудня, а інші свята припадатимуть на нові дати вже з 1 вересня.

Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що ініціатором таких змін виступив президент України – Володимир Зеленський подав законопроєкт №9431 28 червня. Він передбачав зміни дат трьох свят – Різдва з 7 січня на 25 грудня, Дня захисників і захисниць України – з 14 жовтня на 1 жовтня, і Дня Української Державності – з 28 липня на 15 липня. Зміни набувають чинності вже з 1 вересня 2023 року.

Мета закону – позбутися російської спадщини нав’язування святкування важливих подій. Нові дати пов’язані з українськими військовими традиціями та оновленими церковними святами.

На початок вересня також припадають зміни в церковному календарі за рішенням ПЦУ. Вони торкнуться нерухомих свят. Приміром, Різдво Пресвятої Богородиці відзначатимемо 8 вересня замість 21 вересня, а Покрову Пресвятої Богородиці перенесли на 1 жовтня, хоча раніше відзначали 14 жовтня. Улюблене свято дітей Миколи Чудотворця відзначатимуть 6 грудня замість 19 грудня.