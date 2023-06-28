В Україні можуть змінити дати трьох свят – Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України. Такий законопроєкт подав президент країни Володимир Зеленський.

Так, ідеться про проєкт №9431, який було подано 28 червня до парламенту.

Законопроєкт пропонує перенести офіційне святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Також зміни стосуються і Дня Української Державності – президент запропонував святкувати його 15 липня, замість 28 липня.

Третє свято, дату якого можуть перенести – це День захисників і захисниць України. Замість 14 жовтня його планується відзначати 1 жовтня.

– Мета законопроєкту – відмова від російської спадщини нав’язування святкування Різдва 7 січня замість 25 грудня. У зв’язку з цим переносяться дати святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам’ять князя Київського Володимира Великого. Перенесення святкування торкнеться і Дня захисників і захисниць України, що пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування пам’яті Дня Покрови Пресвятої Богородиці, – йдеться в цілях і завданнях законопроєкту.

Зеленський запропонував змінити дати трьох свят в Україні

Таке рішення має стосунок до зміни церковного календаря з ініціативи православної церкви України – зміни вже набудуть чинності з 1 вересня. Ознайомитися з новим церковним календарем свят 2023 можна на Фактах ICTV.

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Нагадаємо, що нещодавно в Україні затвердили 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У мирний час ця дата буде вихідним днем. Зміни торкнулися і 9 травня – тепер українці відзначатимуть День Європи.