Час летить швидко, тому зовсім не за горами 2024 рік. Зараз багато хто цікавиться його прогнозами. Згідно зі Східним календарем, кожен рік має свій символ. 2024: рік якої тварини за Східним календарем і чого від нього очікувати – читайте в матеріалі.

Рік якої тварини 2024 і які кольори будуть приносити удачу

2024 буде під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона. Цей знак, за Східним календарем, вважається одним із найсильніших знаків китайського зодіаку.

Він символізує силу, міцність та енергію. Дерево (дракон дерев’яний) – це особлива стихія, яка уособлює зростання та розвиток, нове життя. Зелений – це колір позитиву, розквіт природи та енергія.

Коли настане рік Зеленого Дерев’яного Дракона 2024

Початок кожного нового року в країнах Південно-Східної Азії настає пізніше, ніж загальноприйнятий григоріанський календар. Рік Дракона, згідно зі Східним календарем, розпочнеться 10 лютого 2024 року і завершиться 28 січня 2025-го.

Що означає рік Дракона

Рік Зеленого Дерев’яного Дракона має бути вдалим і щасливим. Для багатьох він стане періодом кар’єрного зростання, розширення сім’ї, поліпшення фінансового добробуту. Головними кольорами року будуть відтінки зеленого, які вигідно поєднуються з червоними та коричневими кольорами.

Оскільки головна стихія року – дерево, воно символізує фізичне та духовне зростання. Саме тому удача супроводжуватиме впевнених у собі людей, які мають чіткі та благородні цілі.

Зелений Дерев’яний Дракон: у чому зустрічаємо рік

2024 можна зустріти, наприклад, в сукні-кімоно з широкими рукавами. Підійде красиве вечірнє вбрання з атласу, парчі та шифону. Новорічне плаття можна прикрасити паєтками та кристалами, які нагадують луску Дракона. Найвдаліші кольори для вбрання – це зелений, срібний і білий.