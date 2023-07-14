Рада изменила даты трех праздников в Украине — теперь Рождество официально будем отмечать 25 декабря, а другие будут приходиться на новые даты уже с 1 сентября.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что инициатором таких изменений выступил президент Украины — Владимир Зеленский подал законопроект № 9431 28 июня. Он подразумевал изменения дат трех праздников — Рождества с 7 января на 25 декабря, Дня защитников и защитниц Украины — с 14 октября на 1 октября, и Дня Украинской Государственности — с 28 июля на 15 июля. Изменения вступают в силу уже с 1 сентября 2023 года.

Цель закона — избавиться от российского наследия навязывания празднования важных событий. Новые даты связаны с украинскими военными традициями и обновленными церковными праздниками.

На начало сентября также приходятся изменения в церковном календаре по решению ПЦУ. Они коснутся неподвижных праздников. К примеру, Рождество Пресвятой Богородицы будем отмечать 8 сентября вместо 21 сентября, а Покров Пресвятой Богородицы перенесли на 1 октября, хотя ранее отмечали 14 октября. Любимый праздник детей Николая Чудотворца будут отмечать 6 декабря вместо 19 декабря.