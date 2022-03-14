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Разом ми – нездоланна сила! Україна відзначає День добровольця

14 Березня 2022, 10:42
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Разом ми – нездоланна сила! Україна відзначає День добровольця
Джерело: Depositphotos

День добровольця Україна відзначає 14 березня. У цей день вшановують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

19 днів в Україні триває війна, розв’язана Путіним. До війни добровольці були людьми різних професій, однак зараз їх об’єднала любов до України та свободи.

Разом зі Збройними Силами українські добровольці сміливо стали в бій проти путінських військ і дають гідну відсіч російським загарбникам.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний уже подякував усім добровольцям за свідомий і рішучий вибір.

– Із Днем українського добровольця! Разом ми – нездоланна сила! Дякую за вибір рішучих. Разом до перемоги! – написав він.

День добровольця в Україні відзначають із 2017 року, тоді Верховна Рада ухвалила постанову № 1822.

Дату свята обрали не випадково – саме 14 березня 2014 року перші добровольці вирушили з Майдану на тренувальну базу в Нових Петрівцях, де розпочали підготовку до участі в боротьбі за територіальну цілісність України.

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Теги
Війна в Україні , День ЗСУ
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