День добровольца Украина отмечает 14 марта. В этот день чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

19 дней в Украине идет война, развязанная Путиным. До войны добровольцы были людьми разных профессий, но сейчас их объединила любовь к Украине и свободе.

Вместе с Вооруженными Силами украинские добровольцы смело встали в бой против путинских войск и дают достойный отпор российским захватчикам.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уже поблагодарил всех добровольцев за сознательный и решительный выбор.

– С Днем украинского добровольца! Вместе мы – непреодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к победе! – написал он.

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День добровольца в Украине отмечают с 2017 года, тогда Верховная Рада приняла постановление №1822.

Дату праздника выбрали не случайно — именно 14 марта 2014 года первые добровольцы отправились с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах, где начали подготовку к участию в борьбе за территориальную целостность Украины.