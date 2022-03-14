Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Свята в Україні

Вместе мы – непреодолимая сила! Украина отмечает День добровольца

14 марта 2022, 10:42
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Вместе мы – непреодолимая сила! Украина отмечает День добровольца
Источник: Depositphotos

День добровольца Украина отмечает 14 марта. В этот день чествуют мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

19 дней в Украине идет война, развязанная Путиным. До войны добровольцы были людьми разных профессий, но сейчас их объединила любовь к Украине и свободе.

Вместе с Вооруженными Силами украинские добровольцы смело встали в бой против путинских войск и дают достойный отпор российским захватчикам.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный уже поблагодарил всех добровольцев за сознательный и решительный выбор.

– С Днем украинского добровольца! Вместе мы – непреодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к победе! – написал он.

День добровольца в Украине отмечают с 2017 года, тогда Верховная Рада приняла постановление №1822.

Дату праздника выбрали не случайно — именно 14 марта 2014 года первые добровольцы отправились с Майдана на тренировочную базу в Новых Петровцах, где начали подготовку к участию в борьбе за территориальную целостность Украины.

Читайте также:
Вместе мы – непреодолимая сила! Украина отмечает День добровольцаВсех нас объединяет одна мысль: кто из украинских звезд взял в руки оружие

Теги
Війна в Україні , День ЗСУ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь