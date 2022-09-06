Якщо ви хочете цікаво і неординарно привітати знайому людину з Днем народження, зробіть це за допомогою відео з TikTok. Дивіться добірку привітань із Днем народження з TikTok в матеріалі Фактів ICTV.

TikTok-привітання з Днем народження

Крім відео, іменинника можна привітати красивими віршами. Їх легко скопіювати і додати до вашого повідомлення.

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Миру, злагоди, достатку,

Аби все було в порядку!

Кожен день – крутий сюжет,

А саме буття – як мед!

Не буває казкових героїв,

Не буває казкових життів,

Але в День твій, красивий, чудовий,

Я бажаю казкових мрій!



Віри незламної, мирного неба!

Щоб було вдосталь всього, чого треба,

Море удачі й ще більше – кохання!

Живи спонтанно, а не в сподіваннях.



Радій життю і будь здоровим,

Хай кожен ранок буде добрим,

Найголовніше, пам’ятай:

Зі свого шляху не звертай!



Є кілька гарних постулатів, які потрібно завжди знати:

Здоров’я – важливіше моди!

Поганий настрій – відпускати!

Мирного неба, і до того ж –

Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди!