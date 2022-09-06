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Привітання з Днем народження з TikTok: топ-5 найкращих відео

6 Вересня 2022, 15:17
Анна Голішевська Редакторка сайту
Привітання з Днем Народження в Тік Ток
Джерело: Unsplash

Якщо ви хочете цікаво і неординарно привітати знайому людину з Днем народження, зробіть це за допомогою відео з TikTok. Дивіться добірку привітань із Днем народження з TikTok в матеріалі Фактів ICTV.

TikTok-привітання з Днем народження

Крім відео, іменинника можна привітати красивими віршами. Їх легко скопіювати і додати до вашого повідомлення.

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Зараз дивляться

Миру, злагоди, достатку,

Аби все було в порядку!

Кожен день –  крутий сюжет,

А саме буття –  як мед!

@levaleva773 Щирі вітання з днем народження! Хай удача усміхається, і в житті усе складається!#зднемнародження #вітаннязднемнародження #вітаємочоловіка#українаврек #вітанняукраїнською#українатоп #врек #українськийконтент #українськийтікток #привітання ♬ оригинальный звук – Людмила

Не буває казкових героїв,

Не буває казкових життів,

Але в День твій, красивий, чудовий,

Я бажаю казкових мрій!

@user7690942437094valia5 #зднемнародження???? ♬ А я тебе вітаю – Діана Бігун


Віри незламної, мирного неба!

Щоб було вдосталь всього, чого треба,

Море удачі й ще більше – кохання!

Живи спонтанно, а не в сподіваннях.

@vibeo_elen #Зднемнародження #відеоелен #вітанняукраїнською #відеодлявас ♬ оригінальний звук – Валентина


Радій життю і будь здоровим,

Хай кожен ранок буде добрим,

Найголовніше, пам’ятай:

Зі свого шляху не звертай!

@nelyav_k #зднемнародження #поздравляюсднемрождения #щирівітання ♬ оригинальный звук – Неля


Є кілька гарних постулатів, які потрібно завжди знати:

Здоров’я – важливіше моди!

Поганий настрій – відпускати!

Мирного неба, і до того ж –

Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди!

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