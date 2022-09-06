Якщо ви хочете цікаво і неординарно привітати знайому людину з Днем народження, зробіть це за допомогою відео з TikTok. Дивіться добірку привітань із Днем народження з TikTok в матеріалі Фактів ICTV.
TikTok-привітання з Днем народження
Крім відео, іменинника можна привітати красивими віршами. Їх легко скопіювати і додати до вашого повідомлення.
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Миру, злагоди, достатку,
Аби все було в порядку!
Кожен день – крутий сюжет,
А саме буття – як мед!
@levaleva773 Щирі вітання з днем народження! Хай удача усміхається, і в житті усе складається!#зднемнародження #вітаннязднемнародження #вітаємочоловіка#українаврек #вітанняукраїнською#українатоп #врек #українськийконтент #українськийтікток #привітання ♬ оригинальный звук – Людмила
Не буває казкових героїв,
Не буває казкових життів,
Але в День твій, красивий, чудовий,
Я бажаю казкових мрій!
@user7690942437094valia5 #зднемнародження???? ♬ А я тебе вітаю – Діана Бігун
Віри незламної, мирного неба!
Щоб було вдосталь всього, чого треба,
Море удачі й ще більше – кохання!
Живи спонтанно, а не в сподіваннях.
@vibeo_elen #Зднемнародження #відеоелен #вітанняукраїнською #відеодлявас ♬ оригінальний звук – Валентина
Радій життю і будь здоровим,
Хай кожен ранок буде добрим,
Найголовніше, пам’ятай:
Зі свого шляху не звертай!
@nelyav_k #зднемнародження #поздравляюсднемрождения #щирівітання ♬ оригинальный звук – Неля
Є кілька гарних постулатів, які потрібно завжди знати:
Здоров’я – важливіше моди!
Поганий настрій – відпускати!
Мирного неба, і до того ж –
Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди!