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Поздравления с Днем рождения с TikTok: топ-5 лучших видео

6 сентября 2022, 15:17
Анна Голишевская Редактор сайта
Привітання з Днем Народження в Тік Ток
Источник: Unsplash

Если вы хотите интересно и неординарно поздравить знакомого с Днем рождения, сделайте это с помощью видео с TikTok. Смотрите подборку поздравлений с Днем рождения с TikTok в материале Фактов ICTV.

TikTok-поздравления с Днем рождения

Кроме видео, именинника можно поздравить красивыми стихами. Их можно с легкостью скопировать и добавить в ваше сообщение.

@levaleva773 Щирі вітання з днем народження! Хай удача усміхається, і в житті усе складається!#зднемнародження #вітаннязднемнародження #вітаємочоловіка#українаврек #вітанняукраїнською#українатоп #врек #українськийконтент #українськийтікток #привітання ♬ оригинальный звук — Людмила


Мира, солнца и достатка,

Сейчас смотрят

Чтобы все было в порядке!

Каждый день – крутой сюжет,

А здоровье –  приоритет!

@_congratulations_._ #відеопривітання #картинкивітання #деньнародженя #зднемнародження #деньнародження #вітанняукраїнською #привітання #найкращіпривітання #вітання #вітаннячко #привітанняукраїнською #привітаннядобудьякогосвята #привітаннязднемнародження #привітаннянаденьнародження #привітанячко #щасливімоменти ♬ День народження — Гурт “Будьмо”


Не бывает сказочных героев,

Не бывает сказочных жизней,

Но в День твой, красивый, чудесный,

Я желаю сказочных мыслей!

@user7690942437094valia5 #зднемнародження???? ♬ А я тебе вітаю — Діана Бігун


Веры в будущее, мирного неба,

Сильной надежды, порхай, как лебедь!

Пусть все и всегда будет в порядке,

А новый день – интересным и сладким!

@levaleva773 Вітаю з днем народження! Хай удача посміхається, добра, щастя, нехай завжди на твоєму шляху світить яскраве сонечко!#зднемнародження #подрузі #привітання #побажання #українськийконтент #українськийтікток #врек #українатоп #українаврек ♬ оригинальный звук — Людмила


Радуйся жизни всегда и везде!

Больше здоровья, будь ближе к мечте!

Веры, улыбок, безумной любви!

Спасибо за то, что в моей жизни есть ты!

@vibeo_elen #Зднемнародження #відеоелен #вітанняукраїнською #відеодлявас ♬ оригінальний звук — Валентина


Крепких нервов, классных идей,

Много любви и здоровых детей.

Лучших моментов и радостных дней,

Будь самой счастливой на этой земле!

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