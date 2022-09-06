Если вы хотите интересно и неординарно поздравить знакомого с Днем рождения, сделайте это с помощью видео с TikTok. Смотрите подборку поздравлений с Днем рождения с TikTok в материале Фактов ICTV.
TikTok-поздравления с Днем рождения
Кроме видео, именинника можно поздравить красивыми стихами. Их можно с легкостью скопировать и добавить в ваше сообщение.
@levaleva773 Щирі вітання з днем народження! Хай удача усміхається, і в житті усе складається!#зднемнародження #вітаннязднемнародження #вітаємочоловіка#українаврек #вітанняукраїнською#українатоп #врек #українськийконтент #українськийтікток #привітання ♬ оригинальный звук — Людмила
Мира, солнца и достатка,
Чтобы все было в порядке!
Каждый день – крутой сюжет,
А здоровье – приоритет!
@_congratulations_._ #відеопривітання #картинкивітання #деньнародженя #зднемнародження #деньнародження #вітанняукраїнською #привітання #найкращіпривітання #вітання #вітаннячко #привітанняукраїнською #привітаннядобудьякогосвята #привітаннязднемнародження #привітаннянаденьнародження #привітанячко #щасливімоменти ♬ День народження — Гурт “Будьмо”
Не бывает сказочных героев,
Не бывает сказочных жизней,
Но в День твой, красивый, чудесный,
Я желаю сказочных мыслей!
@user7690942437094valia5 #зднемнародження???? ♬ А я тебе вітаю — Діана Бігун
Веры в будущее, мирного неба,
Сильной надежды, порхай, как лебедь!
Пусть все и всегда будет в порядке,
А новый день – интересным и сладким!
@levaleva773 Вітаю з днем народження! Хай удача посміхається, добра, щастя, нехай завжди на твоєму шляху світить яскраве сонечко!#зднемнародження #подрузі #привітання #побажання #українськийконтент #українськийтікток #врек #українатоп #українаврек ♬ оригинальный звук — Людмила
Радуйся жизни всегда и везде!
Больше здоровья, будь ближе к мечте!
Веры, улыбок, безумной любви!
Спасибо за то, что в моей жизни есть ты!
@vibeo_elen #Зднемнародження #відеоелен #вітанняукраїнською #відеодлявас ♬ оригінальний звук — Валентина
Крепких нервов, классных идей,
Много любви и здоровых детей.
Лучших моментов и радостных дней,
Будь самой счастливой на этой земле!