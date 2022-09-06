Если вы хотите интересно и неординарно поздравить знакомого с Днем рождения, сделайте это с помощью видео с TikTok. Смотрите подборку поздравлений с Днем рождения с TikTok в материале Фактов ICTV.

TikTok-поздравления с Днем рождения

Кроме видео, именинника можно поздравить красивыми стихами. Их можно с легкостью скопировать и добавить в ваше сообщение.



Мира, солнца и достатка,

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Чтобы все было в порядке!

Каждый день – крутой сюжет,

А здоровье – приоритет!



Не бывает сказочных героев,

Не бывает сказочных жизней,

Но в День твой, красивый, чудесный,

Я желаю сказочных мыслей!



Веры в будущее, мирного неба,

Сильной надежды, порхай, как лебедь!

Пусть все и всегда будет в порядке,

А новый день – интересным и сладким!



Радуйся жизни всегда и везде!

Больше здоровья, будь ближе к мечте!

Веры, улыбок, безумной любви!

Спасибо за то, что в моей жизни есть ты!



Крепких нервов, классных идей,

Много любви и здоровых детей.

Лучших моментов и радостных дней,

Будь самой счастливой на этой земле!