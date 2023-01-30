День народження – одне з найважливіших та незабутніх свят для кожного. Саме в цей день нам приходить безліч смс, дзвінків та привітань від рідних, друзів та колег. А як красиво та щиро привітати інших із днем народження – читайте у матеріалі.

Привітання з днем народження у прозі для членів сім’ї

З днем народження, рідний! Хочу побажати тобі лише найчистіших і найреальніших емоцій! Безліч яскравих фарб, крутих ідей та міцного здоров’я! Щоб у житті тебе завжди оточували тільки добрі люди та віддані друзі!

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Зараз дивляться

Зі святом! У цей світлий день бажаю тобі найголовнішого – миру! Щоб ти й твої близькі завжди були в безпеці, жили в любові та злагоді. Щоб кожен день ти почувався чудово, був здоровим та щасливим!

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З днем народження! Хочу побажати тобі море насолоди, гори грошей та дорогу, яка приведе тебе до кохання! Бажаю цілий мішок удачі, багажник ідей та всього найкращого!

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З днем, коли ти народився! Я впевнений, що цього дня тебе оточували найрідніші люди, які, як і тоді, люблять та цінують тебе. Хочу побажати, щоб кожен рік твого життя був кращим за попередній. Щоб у новому році ти зміг втілити в життя усі свої бажання та цілі! Вітаю!

Привітання з днем народження для друзів

Мій найкращий і відданий друже, з днем народження! Щоб на твоєму життєвому шляху не було каміння, яке символізує невдачі та перепони. Завжди залишайся собою, попри те, що відбувається довкола. Миру, перемоги та легкості від кожного дня!

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З днем народження! Бажаю, щоб після задування свічок на торті твоя найщиріша мрія якнайшвидше здійснилася! Будь вірним своїм друзям, родині та близьким. Завжди відчувай щастя та радість від усіх моментів життя!

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Зі святом! Що б не трапилося, завжди пам’ятай про те, що в тебе є люблячі друзі, які прийдуть тобі на допомогу! Бажаю тобі успіхів, багато радості та всього найкращого!

Привітання з днем народження для колег

З днем народження! Щоб у твоєму новому році тебе переслідували лише підвищення: у зарплаті та кар’єрними сходами. Щоб завжди відчував приплив сил, енергію та бадьорість. Нехай усе, про що мрієш, завжди збувається!

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Вітаю! Успіхів у всіх життєвих починаннях, цікавих проєктів, крутих емоцій та миру! Нехай дні не перетворюються на дім-робота-робота-дім, а будуть дорогою, що інтригує, в нове і неймовірно яскраве майбутнє!

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З днем народження! Насамперед хочу побажати перемоги, миру, багато грошей та легкості! Нехай тебе завжди переслідує успіх у всіх справах. Щастя, здоров’я та багато вражень!

Вітання з днем народження у віршах

З днем народження вітаю,

Від щирого серця тобі бажаю

Багато світла та кохання,

Вірності та процвітання!

Нехай завжди будуть з тобою,

Віра, любов і воля,

Багато ласки та тепла

На всі твої довгі літа!

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Зі святом!

У твій новий рік – лише удача та політ,

Швидкий, точний та безтурботний,

Хай принесе багато грошей!

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З Днем народження вітаю!

Багато вам всього бажаю!

Миру, любові і добра,

Кохання, вірності й тепла!