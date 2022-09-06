День народження – свято, до якого найчастіше готуються довго і з особливим трепетом. Однак бувають ситуації, коли його неможливо відсвяткувати у точну дату.

Саме тому багато людей переносять свято на інший день – або відзначають заздалегідь, або пізніше. Існують прикмети, які свідчать про те, що не можна святкувати День народження раніше.

Чому не можна святкувати День народження наперед

Досі існує така прикмета, що якщо День народження святкувати раніше, то іменинник вкоротить собі віку.

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Це нібито певне послання у Всесвіт про те, що людина хоче швидше проживати кожен день свого життя.

Саме тому в нашій культурі заведено святкувати уродини не раніше, а пізніше конкретної дати.

Колись вважали, що на День народження до іменинника приходять не тільки живі родичі та друзі, а й ті, які давно померли.

Душі покійних предків таким чином показують, що вони хочуть привітати близьку людину з її днем.

Однак якщо святкування відбуватиметься раніше, духи образяться. Тому предки рідко святкували День народження раніше встановленого терміну.

Також вважається, що в цей день вищі сили обдаровують людину певним світлом та радощами на весь рік.

А якщо та посміє “схитрувати”, і захоче отримати такі подарунки долі двічі, доля стане злішою в майбутньому і принесе імениннику тільки сум і горе.

Деякі люди вважають, що кожен День народження душа людини очищається від усього злого, що накопичилося за рік.

А якщо свято вирішили відсвяткувати раніше – очищення душі не відбувається.

Якщо ви не вірите у народні прикмети, можете святкувати День народження у будь-який інший день, або взагалі його не святкувати.

Найголовніше, щоби в день, коли ви прийшли в цей світ, ви почувалися комфортно і змогли загадати своє найзаповітніше бажання!