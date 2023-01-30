День рождения – один из самых важных и запоминающихся праздников для каждого. Именно в этот день нам приходит множество смс, звонков и поздравлений от родных, друзей и коллег. А как красиво и искренне поздравить других с днем рождения – читайте в материале.
Поздравления с днем рождения в прозе для членов семьи
С днем рождения, родной! Хочу пожелать тебе только самых чистых и нереальных эмоций! Множество ярких красок, крутых идей и крепкого здоровья! Чтобы по жизни тебя всегда окружали только хорошие люди и преданные друзья!
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С праздником! В этот светлый день желаю тебе самого главного – мира! Чтобы ты и твои близкие всегда были в безопасности, жили в любви и ласке. Чтобы каждый день ты чувствовал себя прекрасно, был здоровым и счастливым!
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С днем рождения! Хочу пожелать тебе море наслаждения, горы денег и дорогу, которая приведет тебя к любви! Желаю целый мешок удачи, багажник идей и всего самого лучшего!
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С днем, когда ты появился на свет! Я уверен, что в этот день тебя окружали самые родные люди, которые, как и тогда, любят и ценят тебя. Хочу пожелать, чтобы каждый год твоей жизни был лучше предыдущего. Чтобы в новом году ты смог осуществить все свои желания и цели! Поздравляю!
Поздравления с днем рождения для друзей
Мой самый лучший и преданный друг, с днем рождения! Чтобы на твоем жизненном пути не было камней, которые символизируют неудачи и преграды. Всегда оставайся собой, несмотря на то, что происходит вокруг. Мира, победы и легкости от каждого дня!
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С днем рождения! Желаю, чтобы после задувания свечек на торте твоя самая искренняя мечта как можно быстрее осуществилась! Будь верным своим друзьям, семье и близким. Всегда ощущай счастье и радость от всех моментов жизни!
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С праздником! Что бы ни случилось, всегда помни о том, что у тебя есть самые любящие друзья, которые придут к тебе на помощь! Желаю тебе успехов, много радости и всего самого лучшего!
Поздравления с днем рождения для коллег
С днем рождения! Чтобы в твоем новом году тебя преследовали только повышения: в зарплате и по карьерной лестнице. Чтобы всегда чувствовал прилив сил, энергию и бодрость. Пусть все, о чем мечтаешь, всегда сбывается!
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Поздравляю! Удачи во всех жизненных начинаниях, интересных проектов, крутых эмоций и мира! Пусть каждый день не превращается в дом-работа-работа-дом, а будет интригующей дорогой в новое и невероятно яркое будущее!
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С днем рождения! В первую очередь хочу пожелать победы, мира, много денег и легкости! Пускай всегда тебя преследует успех во всех делах. Счастья, здоровья и много впечатлений!
Поздравления с днем рождения в стихах
С днем рождения поздравляю,
От всей души тебе желаю
Много света и любви,
Верности, пусть Бог хранит!
Пусть всегда будут с тобой,
Вера, любовь и покой,
Много ласки и тепла,
Чтобы жизнь своей чередой шла!
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С праздником!
В твой новый год – лишь удача и полет,
Быстрый, точный и беспечный,
Чтобы деньги были вечно!
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С днем рождения, родной!
Пусть кипит жизнь, как водой,
Чтобы день дарил успех,
Был здоровее нас всех!