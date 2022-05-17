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Привід нагадати, що ми непереможні: як Україна готується до Дня вишиванки

17 Травня 2022, 15:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Привід нагадати, що ми непереможні: як Україна готується до Дня вишиванки

19 травня в усьому світі відзначають День вишиванки. Щороку свято святкують третього четверга останнього місяця весни.

Всесвітній день вишиванки виник у 2006 році з подачі Лесі Воронюк, яка на той час була студенткою. Нині це активне свято. Його засновниця каже, що вже готуються відзначати.

– Щороку готуємося до свята близько кілька місяців і цього року також. Ми зрозуміли, що навіть у стані активної фази війни цей день дуже важливий для українців і його не можна скасовувати. Це ще один привід нагадати, наскільки ми сильна, красива та мудра нація, але головне – непереможна, – зауважила Леся.

Каже, цього року не буде жодних веселощів та гучних святкувань в Україні. Масові заходи теж просять не проводити задля безпеки.

– За кордоном до українців звертаємось з проханням, щоб вони масово виходили на мітинги у вишиванках, щоб ще раз усім нагадати про війни в Україні, нашу культуру та пояснити світові, за що ми боремося, – сказала Воронюк.

Вона наголосила, що наразі вишиванка – політичний символ. За кордоном – символ солідарності з Україною.

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Фото: Леся Воронюк

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