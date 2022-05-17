19 мая во всем мире отмечают День вышиванки. Ежегодно праздник отмечают в третий четверг последнего месяца весны.

Всемирный день вышиванки возник в 2006 году с подачи Леси Воронюк, которая в то время была студенткой. Сейчас это активный праздник. Его основательница говорит, уже готовятся отмечать.

— Каждый год готовимся к празднику около нескольких месяцев и в этом году тоже. Мы поняли, что даже в состоянии активной фазы войны, этот день очень важный для украинцев и его нельзя отменять. Это еще один повод напомнить, насколько мы сильная, красивая и мудрая нация, но главное — непобедимая, — отметила Леся.

Говорит, в этом году не будет никакого веселья и громких празднований в Украине. Массовые мероприятия тоже просят не проводить ради безопасности.

— За границей к украинская обращаемся с просьбой, чтобы они массово выходили на митинги в вышиванках, чтобы еще раз всем напомнить о войн в Украине, нашей культуре и объяснить миру, за что мы боремся, — сказала Воронюк.

Она отметила, что сейчас вышиванка — политический символ. За границей — символ солидарности с Украиной.

Фото: Леся Воронюк