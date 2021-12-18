Щороку 19 грудня українці святкують День святого Миколая. Це свято з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі — вже зовсім скоро святий приготує подарунки дітям, ховаючи їх під подушкою або у взутті, а дорослі переймуться новорічною атмосферою.

З давніх-давен християни молилися цього дня і просили у святого Миколая допомоги, захисту від бід, а дівчата ворожили на нареченого.

Про прикмети та ворожіння на День святого Миколая читайте на Фактах ICTV.

Прикмети на День Святого Миколая

За народним повір’ям у ніч на 19 грудня з небес на землю спускається Микола Чудотворець і допомагає всім скривдженим, бідним та знедоленим.

Вважається, що з настанням дня Миколи починається справжня зима. Також цей день останній, коли можна роздати всі борги. Якщо цього не зробити, то наступного року сім’я потребуватиме. Краще подумати про це наперед.

Якщо на Миколу з’явився іній, то наступного року вдасться зібрати багатий урожай. Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай наступного року.

Також прийнято уважно дивитися на дороги: якщо 19 грудня засипало шляхи снігом – зима буде затяжною та морозною, на теплі дні сподіватися не варто.

Здавна вважалося, що зимове свято Миколи тісно пов’язане з весняним, яке щорічно припадає на 22 травня. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

Ворожіння на День Святого Миколая

Щоб дізнатися про ім’я свого судженого, дівчата беруть кілька смуг берести, пишуть на них улюблені чоловічі імена, скручують ці листи, ретельно перемішують і кладуть у подушку. Вранці в день Святого Миколая, відразу після пробудження, вони дістають одну записку, в якій записано ім’я нареченого.

Також незаміжні дівчата у День Святого Миколая відривають невелику гілочку вишневого дерева та ставлять її у вазу з водою. Якщо навесні з’явилися квіти — весілля не за горами.

Якщо дівчата хочуть дізнатися, чи бути весіллі в наступному році, у День Святого Миколая вони беруть обручку у щасливої ​​заміжньої подруги або родички, підвішують його на своєму волоссі та тримають над склянкою з водою.

Згідно з повір’ям, якщо кільце почне повільно обертатися і вдаряється в посудину — ще рік сидіти в дівках. А якщо кільце швидко крутиться і при цьому не торкається країв склянки, дівчина може очікувати швидкого сватання.

Є ще один спосіб дізнатися своє майбутнє – дівчата ставали навпроти вікна із дзеркальцем і спрямовували його на місяць. Віддзеркалення розмивалося, і утворилося кілька розпливчастих місяців. Скільки віддзеркалень налічиш, стільки й буде дітей у майбутньому.

Також у цей день можна помолитись святому Миколаю. Варто попросити про зцілення, захист, заступництво в дорозі, порятунок від бідності, допомогу в щасливому сімейному житті. Як правильно загадувати бажання на День святого Миколая через молитву читайте у матеріалі Фактів ICTV.