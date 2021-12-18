Ежегодно 19 декабря украинцы отмечают День святого Николая. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые — уже совсем скоро святой приготовит подарки детям, пряча их под подушкой или в обуви, а взрослые проникнутся новогодней атмосферой.

Издревле христиане молились в этот день и просили у святого Николая помощи, защиты от бед, а девушки гадали на суженого.

О приметах и гаданиях на День святого Николая читайте на Фактах ICTV.

Приметы в День Святого Николая

По народному поверью в ночь на 19 декабря с небес на землю спускается Николай Чудотворец и помогает всем обиженным, бедным и обездоленным.

Считается, что с наступлением дня Николая начинается настоящая зима. Также этот день — последний, когда можно раздать все долги. Если этого не сделать, то в будущем году семья будет нуждаться. Лучше подумать об этом заранее.

Если на Николая появился иней — в следующем году удастся собрать богатый урожай. Морозный и солнечный день — примета того, что будет неурожай в следующем году.

Также принято внимательно смотреть на дороги: если 19 декабря засыпало пути снегом — зима будет затяжной и морозной, на теплые деньки надеяться не стоит.

Издавна считалось, что зимний праздник Николая тесно связан с весенним, который ежегодно приходится на 22 мая. Наши предки считали — сколько выпадет снега на 19 декабря, столько будет и травы в конце мая на весеннего Николая.

Гадание в День Святого Николая

Чтобы узнать имя своего суженого, девушки берут несколько полос бересты, пишут на них любимые мужские имена, скручивают эти письма, тщательно перемешивают и кладут в подушку. Утром в день Святого Николая, сразу после пробуждения, они извлекают одну записку, в которой записано имя суженого.

Также незамужние девушки в День Святого Николая отрывают небольшую веточку вишневого дерева и ставят ее в вазу с водой. Если к весне появились цветы — свадьба не за горами.

Если девушки хотят узнать, быть ли свадьбе в грядущем году, в День Святого Николая они берут кольцо у счастливой замужней подруги или родственницы, подвешивают его на своем волосе и держат над стаканом с водой.

Согласно поверью, если кольцо начнет медленно вращаться и ударяется о сосуд — еще год сидеть в девках. А если кольцо быстро крутится и при этом не касается краев стакана, девушка может ожидать быстрого сватовства.

Есть еще один способ узнать свое будущее — девушки ставали напротив окна с зеркальцем и направляли его на луну. Отражение размывалось, и образовалось несколько расплывчатых месяцев. Сколько отражений насчитаешь, столько и будет детей в будущем.

Также в этот день можно помолиться святому Николаю. Стоит попросить об исцелении, защите, покровительстве в дороге, спасении от бедности, помощи в счастливой семейной жизни. Как правильно загадывать желания на День святого Николая через молитву — читайте в материале Фактов ICTV.