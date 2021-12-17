Святкові традиції на День святого Миколая – чудовий спосіб створити спогади про свято цього року. Вже 19 грудня, діти шукатимуть подарунки під подушкою або у взутті.

Проте це не єдина традиція. У народі вірили, що загадані у цей день бажання обов’язково здійсняться. Варто попросити у святого про зцілення, захист, заступництво в дорозі, порятунок від бідності, допомогу в щасливому сімейному житті.

Факти ICTV розкажуть, як правильно загадувати бажання на День святого Миколая через молитву.

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Молитва за дітей

Боже, ми молимося, щоб через

заступництво святого Миколая

Ви направлятимете та захищатимете наших дітей.

Бережіть їх від усякого зла

і допоможіть їм вирости

люблячими учнями Ісуса у ваших очах.

Дайте їм сили завжди дозрівати

у глибшу віру в Бога,

і зберегти живу радість у творінні.

Через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.

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Молитва про святого Миколая

Люблячи Бога, ми дякуємо Вам за

приклад святого Миколая,

хто нагодував голодних,

приніс надію ув’язненому,

дав розраду загубленим,

і вчив правді всіх.

Нехай ми намагатимемося наслідувати його,

поставивши Бога на перше місце у всьому, що ми робимо.

Дай нам мужності, любові та сили

святого Миколая, щоб, як і він,

ми могли служити Вам через любов.

Амінь.

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Молитва до святого Миколая

Святий Миколаю, вірний учню Ісуса Христа, молися за нас.

Святий Миколаю, прикладе християнської любові, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику бідних і нужденних, молися за нас.

Святий Миколаю, покровителю сиріт та вдів, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику тих, хто плаває морем, молися за нас.

Святий Миколаю, захиснику правдивої віри, молися за нас.

Святий Миколай, покровителю дітей усього світу, молися за нас.

Святий Миколаю, таємний дарувальнику, молися за нас.

Святий Миколаю, наш друг на Небі, молися за нас.

Амінь.

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Молитва до святого Миколая

О святителю Христовий Миколаю!

Почуй нас, грішних рабів Божих (імена), що моляться Тобі, і моли за нас, недостойних, Сотворителя нашого і Владику.

Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за Своєю милістю відплатить нам.

Визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, і вгамуй хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас.

Нехай заради святої молитви твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших.

Моли, святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й спасіння і велику милість, нині, і відпущення гріхів, а душам нашим — повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Також вважається, що Микола Чудотворець допомагає знаходити втрачені речі — якщо предмет був дуже важливим для вас, варто попросити у святого про допомогу у пошуках.

День святого Миколая Чудотворця вже зовсім скоро – 19 грудня. Якщо ви не встигли приготувати сюрприз своїм близьким на це свято, саме час дізнатися про найкращі ідеї для подарунків дитині на День святого Миколая у матеріалі Фактів ICTV.