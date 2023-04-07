Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця Великого посту, яка 2023 року припадає на 7 квітня у католиків, а у православних – на 14 квітня. Цього дня відбулася дуже важлива для християн подія – розп’яття Ісуса на Голгофі.

На Страсну п’ятницю припадає найсуворіший день посту – заведено молитися і харчуватися тільки пісною їжею. Адже цього дня Ісус помер за наші гріхи.

Наші предки вірили, що Страсна п’ятниця – це день покаяння. Важливо поміркувати над своїм життям і справами, які були зроблені.

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Утім, як і на будь-яку церковну подію, існують свої прикмети, які допомагають дізнатися про своє майбутнє – це стосується погоди та навіть здоров’я.

Прикмети на Страсну п’ятницю 2023

З церковної служби на Страсну п’ятницю потрібно принести 12 свічок – вони мають догоріти до кінця. Це принесе добробут у дім.

Каблучка, освячена в храмі, захищатиме від усіх хвороб і принесе удачу.

Якщо людині насниться щось страшне, треба тричі сказати: Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, щоб захиститися від нечистої сили.

У Страсну п’ятницю не можна сміятися і радіти – якщо порушити традицію, то плакати доведеться весь рік.

Прати цього дня не можна – якщо вивісити його сушитися, то на ньому з’являться криваві плями.

Розбите дзеркало у Страсну п’ятницю означатиме нещастя, безгрошів’я і погане здоров’я – будьте обережні.

Якщо цього дня небо зоряне – буде гарний урожай зернових, якщо весь день хмарно, то збір буде поганим.

Вважається, що спечений цього дня хліб ніколи не запліснявіє і зцілить від усіх хвороб.

Що не можна робити на Страсну п’ятницю 2023

У квітні українці відзначають не тільки Великдень, а й інші свята, зокрема й церковні. Наприклад, 7 квітня буде Благовіщення Пресвятої Богородиці, а на кінець місяця припадає Міжнародний день танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.