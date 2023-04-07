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Чтобы не плакать весь год: приметы на Страстную пятницу 2023

7 апреля 2023, 08:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хрестини, церква
Источник: Pixabay

Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста, которая в 2023 году приходится на 7  апреля у католиков, а у православных — на 14 апреля. В этот день произошло очень важное для христиан событие — распятия Иисуса на Голгофе.

На Страстную пятницу припадает самый строгий день поста — принято молиться и питаться только постной пищей. Ведь в этот день Иисус умер за наши грехи.

Наши предки верили, что Страстная пятница — это день покаяния. Важно поразмышлять о своей жизни и делах, которые были сделаны.

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Впрочем, как и на любое церковное событие, существуют свои приметы, которые помогают узнать свое будущее — это касается погоды и даже здоровья.

Приметы на Страстную пятницу 2023

  • С церковной службы на Страстную пятницу нужно принести 12 свечей — они должны догореть до конца. Это принесет благополучие в дом.
  • Кольцо, освященное в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.
  • Если человеку приснится что-то страшное, надо трижды сказать: Да воскреснет Бог, и разбегутся враги Его, чтобы защититься от нечистой силы.
  • В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться — если нарушить традицию, то плакать придется весь год.
  • Стирать в этот день нельзя — если вывесить его сушиться, то на нем появятся кровавые пятна.
  • Разбитое зеркало в Страстную пятницу будет означать несчастье, безденежье и плохое здоровье — будьте осторожны.
  • Если в этот день небо звездное — будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно, то сбор будет плохим.
  • Считается, что испеченный в этот день хлеб никогда не заплесневеет и исцелит от всех болезней.

Что нельзя делать на Страстную пятницу 2023

В апреле украинцы отмечают не только Пасху, но и другие праздники, в том числе и церковные. К примеру, 7 апреля будет Благовещение Пресвятой Богородицы, а на конец месяца приходится Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.

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