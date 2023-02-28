Одним із найважливіших християнських свят є Великдень – Світле Христове Воскресіння. Усі знають, що його дата змінюється щороку, оскільки визначається за формулою, затвердженою для всіх церков на I Вселенському соборі 325 року.

У XVI столітті після введення григоріанського стилю з’явилися розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного і східного обрядів. Католики стали використовувати нову формулу, а православні зберегли юліанський стиль календаря. У 2023 році воскресіння Ісуса Христа католики відзначатимуть 9 квітня, а православні – 16.

Коли Великдень у 2024 році? Наступного року Світле Христове Воскресіння у православних буде пізнім – 5 травня. Католики ж святкуватимуть його 31 березня.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий календар із 1 вересня 2023 року. Православна церква України також може перейти на новий календар, однак це питання винесуть на розгляд Архієрейського собору в травні 2023-го.

Із переходом на новий календар зміняться і дати всіх свят – окрім Світлого Христового Воскресіння, оскільки чинна Пасхалія збережеться.

Традиції на Великдень

На Великдень є безліч традицій, практично всі вони пов’язані з богослужінням. Так, увечері у Велику суботу господині готують святковий кошик, з якими ближче до опівночі віряни приходять до храму на святкову нічну літургію.

Не всі зараз відстоюють усе богослужіння з різних причин, яке зазвичай транслюється онлайн, а тому дехто йде до церкви лише рано-вранці. Після освячення кошиків віряни вирушають додому – розговітися та відпочити за святковим столом.

Перед Великоднем також заведено фарбувати яйця та пекти паски, які й освячують у храмі.

Варто зазначити, що перед воскресінням спасителя Ісуса Христа віряни також дотримуються посту, який називається Великим і починається за сім тижнів до Великодня.

Як правильно вітатися на Великдень

Уже після храму і протягом наступних сорока днів до самого віддання Великодня віряни використовують так зване Великоднє привітання, яке супроводжується триразовим поцілунком у щоку.

Побачивши людину, потрібно говорити: – Христос воскрес, а у відповідь – Воістину воскрес.

Таке привітання висловлює радість, аналогічну радості апостолів, які дізналися про воскресіння Христа.

Чого не можна робити на Великдень

На Великдень не можна шити, в’язати, вишивати і займатися будь-якою роботою удома.

Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити, засуджувати й обговорювати кого-небудь.

На Великдень не можна сумувати.

Не можна викидати те, що було освячено в храмі.

Не можна ворожити, займатися різними ритуалами та обрядами.

Що має бути у великодньому кошику:

паски;

великодні яйця;

сіль;

м’ясо, м’ясні продукти;

хрін;

вода;

молочні продукти;

з алкоголю – тільки Кагор.

Що не можна святити на Великдень: