Одним із найважливіших християнських свят є Великдень – Світле Христове Воскресіння. Усі знають, що його дата змінюється щороку, оскільки визначається за формулою, затвердженою для всіх церков на I Вселенському соборі 325 року.
У XVI столітті після введення григоріанського стилю з’явилися розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного і східного обрядів. Католики стали використовувати нову формулу, а православні зберегли юліанський стиль календаря. У 2023 році воскресіння Ісуса Христа католики відзначатимуть 9 квітня, а православні – 16.
Коли Великдень у 2024 році? Наступного року Світле Христове Воскресіння у православних буде пізнім – 5 травня. Католики ж святкуватимуть його 31 березня.
Варто зазначити, що українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий календар із 1 вересня 2023 року. Православна церква України також може перейти на новий календар, однак це питання винесуть на розгляд Архієрейського собору в травні 2023-го.
Із переходом на новий календар зміняться і дати всіх свят – окрім Світлого Христового Воскресіння, оскільки чинна Пасхалія збережеться.
Традиції на Великдень
На Великдень є безліч традицій, практично всі вони пов’язані з богослужінням. Так, увечері у Велику суботу господині готують святковий кошик, з якими ближче до опівночі віряни приходять до храму на святкову нічну літургію.
Не всі зараз відстоюють усе богослужіння з різних причин, яке зазвичай транслюється онлайн, а тому дехто йде до церкви лише рано-вранці. Після освячення кошиків віряни вирушають додому – розговітися та відпочити за святковим столом.
Перед Великоднем також заведено фарбувати яйця та пекти паски, які й освячують у храмі.
Варто зазначити, що перед воскресінням спасителя Ісуса Христа віряни також дотримуються посту, який називається Великим і починається за сім тижнів до Великодня.
Як правильно вітатися на Великдень
Уже після храму і протягом наступних сорока днів до самого віддання Великодня віряни використовують так зване Великоднє привітання, яке супроводжується триразовим поцілунком у щоку.
Побачивши людину, потрібно говорити: – Христос воскрес, а у відповідь – Воістину воскрес.
Таке привітання висловлює радість, аналогічну радості апостолів, які дізналися про воскресіння Христа.
Чого не можна робити на Великдень
- На Великдень не можна шити, в’язати, вишивати і займатися будь-якою роботою удома.
- Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити, засуджувати й обговорювати кого-небудь.
- На Великдень не можна сумувати.
- Не можна викидати те, що було освячено в храмі.
- Не можна ворожити, займатися різними ритуалами та обрядами.
Що має бути у великодньому кошику:
- паски;
- великодні яйця;
- сіль;
- м’ясо, м’ясні продукти;
- хрін;
- вода;
- молочні продукти;
- з алкоголю – тільки Кагор.
Що не можна святити на Великдень:
- не можна освячувати горілку, пиво і будь-який інший алкоголь, окрім Кагору;
- не можна приносити в храм кров’яну ковбасу;
- не можна освячувати матеріальні цінності – гроші, ключі, прикраси.