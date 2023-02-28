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Великдень 2024: дата, традиції та що має бути у святковому кошику

28 Лютого 2023, 15:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пасха, Великдень
Джерело: Depositphotos Pexels

Одним із найважливіших християнських свят є Великдень – Світле Христове Воскресіння. Усі знають, що його дата змінюється щороку, оскільки визначається за формулою, затвердженою для всіх церков на I Вселенському соборі 325 року.

У XVI столітті після введення григоріанського стилю з’явилися розбіжності у визначенні дати Великодня між церквами західного і східного обрядів. Католики стали використовувати нову формулу, а православні зберегли юліанський стиль календаря. У 2023 році воскресіння Ісуса Христа католики відзначатимуть 9 квітня, а православні – 16.

Коли Великдень у 2024 році? Наступного року Світле Христове Воскресіння у православних буде пізнім – 5 травня. Католики ж святкуватимуть його 31 березня.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що українська греко-католицька церква (УГКЦ) переходить на новий календар із 1 вересня 2023 року. Православна церква України також може перейти на новий календар, однак це питання винесуть на розгляд Архієрейського собору в травні 2023-го.

Із переходом на новий календар зміняться і дати всіх свят – окрім Світлого Христового Воскресіння, оскільки чинна Пасхалія збережеться.

Традиції на Великдень

На Великдень є безліч традицій, практично всі вони пов’язані з богослужінням. Так, увечері у Велику суботу господині готують святковий кошик, з якими ближче до опівночі віряни приходять до храму на святкову нічну літургію.

Не всі зараз відстоюють усе богослужіння з різних причин, яке зазвичай транслюється онлайн, а тому дехто йде до церкви лише рано-вранці. Після освячення кошиків віряни вирушають додому – розговітися та відпочити за святковим столом.

Перед Великоднем також заведено фарбувати яйця та пекти паски, які й освячують у храмі.

Варто зазначити, що перед воскресінням спасителя Ісуса Христа віряни також дотримуються посту, який називається Великим і починається за сім тижнів до Великодня.

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Як правильно вітатися на Великдень

Уже після храму і протягом наступних сорока днів до самого віддання Великодня віряни використовують так зване Великоднє привітання, яке супроводжується триразовим поцілунком у щоку.

Побачивши людину, потрібно говорити: – Христос воскрес, а у відповідь – Воістину воскрес.

Таке привітання висловлює радість, аналогічну радості апостолів, які дізналися про воскресіння Христа.

Чого не можна робити на Великдень

  • На Великдень не можна шити, в’язати, вишивати і займатися будь-якою роботою удома.
  • Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити, засуджувати й обговорювати кого-небудь.
  • На Великдень не можна сумувати.
  • Не можна викидати те, що було освячено в храмі.
  • Не можна ворожити, займатися різними ритуалами та обрядами.

Що має бути у великодньому кошику:

  • паски;
  • великодні яйця;
  • сіль;
  • м’ясо, м’ясні продукти;
  • хрін;
  • вода;
  • молочні продукти;
  • з алкоголю – тільки Кагор.

Пасха

Що не можна святити на Великдень:

  • не можна освячувати горілку, пиво і будь-який інший алкоголь, окрім Кагору;
  • не можна приносити в храм кров’яну ковбасу;
  • не можна освячувати матеріальні цінності – гроші, ключі, прикраси.
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