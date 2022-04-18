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Проводи та День Святих Кирила та Мефодія: церковний календар на травень 2022

18 Квітня 2022, 11:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Проводи та День Святих Кирила та Мефодія: церковний календар на травень 2022
Джерело: Pixabay

Церковний календар на травень налічує кілька великих свят для християн, серед яких поминальний день та день святого Миколая.

В останній місяць весни не мало й інших релігійних свят. Наприклад, день Святого Георгія Побідоносця – 6 травня чи день Іоанна Богослова – 21 травня.

Список церковних свят у травні 2022

  • 1 травня – Антипасха (Червона гірка). Апостола Хоми (Невіруючого) Закінчення Великоднього (Світлого) тижня;
  • 2 травня – Священномученика Пафнутія, єпископа Єрусалимського.
  • 3 травня – Проводи. День особливого поминання померлих;
  • 6 травня – День Святого Георгія Побідоносця;
  • 8 травня – День святих жінок-мироносиць. Апостола та Євангеліста Марка;
  • 9 травня – Поминки померлих воїнів;
  • 10 травня – Апостола та священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;
  • 14 травня – Священномученика Макарія, митрополита Київського;
  • 15 травня – Тиждень про розслаблене;
  • 16 травня – Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Києво-Печерської ікони Божої Матері. Путивльської ікони Божої Матері;
  • 18 травня – Преполовіння П’ятидесятниці;
  • 19 травня – Праведного Іова Багатостраждального;
  • 20 травня – Згадування на небі появи Христа Господнього в Єрусалимі;
  • 21 травня – День Іоанна Богослова;
  • 22 травня – День Святого Миколая. Тиждень про самарянку. Святителя Миколая;
  • 23 травня – Апостола Симона Зілота. Києво-Братської ікони Божої Матері;
  • 24 травня – День Святих Кирила та Мефодія;
  • 29 травня – Тиждень про сліпого.
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Теги
Календар , Церковні свята
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