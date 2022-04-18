Церковний календар на травень налічує кілька великих свят для християн, серед яких поминальний день та день святого Миколая.

В останній місяць весни не мало й інших релігійних свят. Наприклад, день Святого Георгія Побідоносця – 6 травня чи день Іоанна Богослова – 21 травня.

Список церковних свят у травні 2022