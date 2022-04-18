Церковний календар на травень налічує кілька великих свят для християн, серед яких поминальний день та день святого Миколая.
В останній місяць весни не мало й інших релігійних свят. Наприклад, день Святого Георгія Побідоносця – 6 травня чи день Іоанна Богослова – 21 травня.
Список церковних свят у травні 2022
- 1 травня – Антипасха (Червона гірка). Апостола Хоми (Невіруючого) Закінчення Великоднього (Світлого) тижня;
- 2 травня – Священномученика Пафнутія, єпископа Єрусалимського.
- 3 травня – Проводи. День особливого поминання померлих;
- 6 травня – День Святого Георгія Побідоносця;
- 8 травня – День святих жінок-мироносиць. Апостола та Євангеліста Марка;
- 9 травня – Поминки померлих воїнів;
- 10 травня – Апостола та священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;
- 14 травня – Священномученика Макарія, митрополита Київського;
- 15 травня – Тиждень про розслаблене;
- 16 травня – Преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського. Києво-Печерської ікони Божої Матері. Путивльської ікони Божої Матері;
- 18 травня – Преполовіння П’ятидесятниці;
- 19 травня – Праведного Іова Багатостраждального;
- 20 травня – Згадування на небі появи Христа Господнього в Єрусалимі;
- 21 травня – День Іоанна Богослова;
- 22 травня – День Святого Миколая. Тиждень про самарянку. Святителя Миколая;
- 23 травня – Апостола Симона Зілота. Києво-Братської ікони Божої Матері;
- 24 травня – День Святих Кирила та Мефодія;
- 29 травня – Тиждень про сліпого.