Церковный календарь на май насчитывает несколько больших праздников для христиан, среди которых поминальный день Радоница и день святого Николая.
В последний месяц весны не мало и других религиозных праздников. Например, день Святого Георгия Победоносца — 6 мая или день Иоанна Богослова — 21 мая.
Список церковных праздников в мае 2022
- 1 мая- Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы (Неверующего) Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;
- 2 мая — Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
- 3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;
- 6 мая — День Святого Георгия Победоносца;
- 8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;
- 9 мая — Поминки умерших воинов;
- 10 мая — Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня;
- 14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;
- 15 мая — Неделя о расслабленном;
- 16 мая — Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;
- 18 мая — Преполовение Пятидесятницы;
- 19 мая — Праведного Иова Многострадального;
- 20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Иерусалиме;
- 21 мая — День Иоанна Богослова;
- 22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;
- 23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;
- 24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;
- 29 мая — Неделя о слепом.