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Радоница и День Святых Кирилла и Мефодия: церковный календарь на май 2022

18 апреля 2022, 11:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Радоница и День Святых Кирилла и Мефодия: церковный календарь на май 2022
Источник: Pixabay

Церковный календарь на май насчитывает несколько больших праздников для христиан, среди которых поминальный день Радоница и день святого Николая.

В последний месяц весны не мало и других религиозных праздников. Например, день Святого Георгия Победоносца — 6 мая или день Иоанна Богослова — 21 мая.

Список церковных праздников в мае 2022

  • 1 мая- Антипасха (Красная горка). Апостола Фомы (Неверующего) Окончание Пасхальной (Светлой) седмицы;
  • 2 мая — Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
  • 3 мая — Радоница. День особого поминовения усопших;
  • 6 мая — День Святого Георгия Победоносца;
  • 8 мая — День святых жен-мироносиц. Апостола и Евангелиста Марка;
  • 9 мая — Поминки умерших воинов;
  • 10 мая — Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня;
  • 14 мая — Священномученика Макария, митрополита Киевского;
  • 15 мая — Неделя о расслабленном;
  • 16 мая — Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. Киево-Печерской иконы Божией Матери. Путивльской иконы Божией Матери;
  • 18 мая — Преполовение Пятидесятницы;
  • 19 мая — Праведного Иова Многострадального;
  • 20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Иерусалиме;
  • 21 мая — День Иоанна Богослова;
  • 22 мая — День Святого Николая. Неделя о самарянке. Святителя Николая;
  • 23 мая — Апостола Симона Зилота. Киево-Братской иконы Божией Матери;
  • 24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;
  • 29 мая — Неделя о слепом.
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Теги
Календарь , Церковні свята
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