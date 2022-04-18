Церковный календарь на май насчитывает несколько больших праздников для христиан, среди которых поминальный день Радоница и день святого Николая.

В последний месяц весны не мало и других религиозных праздников. Например, день Святого Георгия Победоносца — 6 мая или день Иоанна Богослова — 21 мая.

Список церковных праздников в мае 2022