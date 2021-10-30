Сьогодні, 30 жовтня, в Україні відзначають День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Також цей день вважається неофіційним святом спортивних тренерів, яке започаткували представники Федерації спортивної та художньої гімнастики України.

Церковне свято 30 жовтня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Осії Колесника – першого з дванадцяти старозавітних малих пророків.

Найбільше Осія запам’ятався тим, що побрався з блудницею, що було практично неможливо у часи до приходу Христа. Вважається, що так Осія хотів продемонструвати вірну любов Бога до усіх людей, яких зображено у Старому завіті.

Зазвичай, у цей день селяни готувалися до приходу зими. На Осію закінчується літній шлях і починається зимовий.

Іменини 30 жовтня

День ангела 30 жовтня святкують Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Олександр.

Традиції і прикмети на 30 жовтня

30 жовтня на Пророка Осію колесо прощається з віссю — селяни затягали вози в хліви.

Якщо світить сонце – тепло затримається ще на тиждень.

Якщо качки та гуси, ходячи по двору, активно махають крилами – варто чекати дощу.

Що не можна робити 30 жовтня