Сегодня, 30 октября, в Украине отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Также этот день считается неофициальным праздником спортивных тренеров, который учредили представители Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.
Церковный праздник 30 октября
Сегодня православная церковь чтит память Осии Колесника — первого из двенадцати ветхозаветных малых пророков.
Больше всего Осия запомнился тем, что обручился с блудницей, что было практически невозможно во времена до пришествия Христа. Считается, что так Осия хотел продемонстрировать верную любовь Бога ко всем людям, которые изображены в Ветхом Завете.
Обычно в этот день крестьяне готовились к приходу зимы. На Осию заканчивается летний путь и начинается зимний.
Именины 30 октября
День ангела 30 октября празднуют Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Александр.
Традиции и приметы на 30 октября
- 30 октября на Пророка Осии колесо прощается с осью — крестьяне тащили телеги в хлева.
- Если светит солнце — тепло задержится еще на неделю.
- Если утки и гуси, ходя по двору, активно машут крыльями — стоит ожидать дождя.
Что нельзя делать сегодня 30 октября
- Ходить в баню, париться в сауне.
- Начинать новые дела, планировать серьезные поездки.