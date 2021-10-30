Сегодня, 30 октября, в Украине отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Также этот день считается неофициальным праздником спортивных тренеров, который учредили представители Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины.

Церковный праздник 30 октября

Сегодня православная церковь чтит память Осии Колесника — первого из двенадцати ветхозаветных малых пророков.

Больше всего Осия запомнился тем, что обручился с блудницей, что было практически невозможно во времена до пришествия Христа. Считается, что так Осия хотел продемонстрировать верную любовь Бога ко всем людям, которые изображены в Ветхом Завете.

Обычно в этот день крестьяне готовились к приходу зимы. На Осию заканчивается летний путь и начинается зимний.

Именины 30 октября

День ангела 30 октября празднуют Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Александр.

Традиции и приметы на 30 октября

30 октября на Пророка Осии колесо прощается с осью — крестьяне тащили телеги в хлева.

Если светит солнце — тепло задержится еще на неделю.

Если утки и гуси, ходя по двору, активно машут крыльями — стоит ожидать дождя.

Что нельзя делать сегодня 30 октября